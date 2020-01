La tecnología de gol y el sistema de información en el marcador, en escena

Contenido relacionado

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- El presidente del Comité Técnico de Árbitros Carlos Velasco Carballo salió al paso de las quejas de algunos clubes por la falta de entendimiento con algunas decisiones del Videoarbitraje (VAR) y señaló que las polémicas creadas provienen de un "problema intrínseco del arbitraje".

Velasco Carballo presentó junto a Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, dos novedades tecnológicas que se van a poner en escena en la Supercopa que se disputa en Yeda: la tecnología de gol y el sistema de información al público en los videomarcadores.

La presentación fue sobre el césped del estadio King Abdullah Sports City, en el que se van a jugar los partidos de la Supercopa de España.

No creo que los clubes no lo entiendan todo lo contrario Lo entienden perfectamente. El problema del VAR es el problema intrínseco del arbitraje. Hay jugadas claras, otras no tan claras, grises, unos ven penalti y otras no. Aciertan la inmensa mayoría los árbitros pero algunas otras se equivocan y es normal que haya debate o polémica. Pero estoy seguro que todos los clubes creen en nuestros árbitros", indicó el presidente del Comité Técnico de Árbitros.

"El nivel del arbitraje español es increíblemente alto uno de los mejores del mundo, para mí el mejor. Y nuestro VAR es de los mejores del mundo como lo demuestra que las finales de grandes torneos se han hecho con VAR españoles", recordó Velasco Carballo.

"No me gustan las comparaciones. Los arbitrajes van a ser los mismos y el VAR el mismo pero tendrá la ayuda de la transparencia y de la línea de gol. Para un árbitro es complicado ver una cámara si ha entrado un gol o no respecto a la tecnología de gol. Ocurre pocas veces pero cuando ocurre son trascendentes", reconoció el dirigente de los árbitros.

"Hoy es un día histórico para nosotros porque por primera vez se va a emplear la tecnología de gol una tecnología con una precisión de escasos milímetros. Una tecnología con catorce cámaras, siete en cada portería, con una precisión increíble cuando se produce un posible gol o un gol fantasma", explicó sobre este asunto.

El sistema de información a través de los videomarcadores es otra de las novedades en el aspecto arbitral que va a tener la Supercopa. "El asistente al estadio va a entender qué está chequeando el VAR y va a poder ver las famosas líneas de fuera de juego que se verá en el marcador o cuando el árbitro está revisando en el monitor, los espectadores pueden ver lo mismo que el árbitro está viendo".

"Si la gente entiende qué se está haciendo se entenderá mejor al árbitro. Apostamos por la transparencia y estamos en esta línea, queremos que la gente sepa lo que hacemos. a veces nos equivocamos, a veces los árbitros se equivocan, muy pocas, con transparencia sin nada que ocultar. Si la gente lo ve natural lo entenderá", añadió Velasco Carballo que reconoció que ningún sistema es infalible al cien por cien.

"Todo sistema tecnológico no es infalible. Si hay cosas muy certeras y seguras esta es una de ella. En el mundo solo hay dos empresas que tengan sistemas certificados de la tecnología de gol y una es el "ojo de halcón" . El sistema es totalmente fiable con este estadio, este balón y estas cámaras", explicó el presidente del Comité Técnico de Árbitros.