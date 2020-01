Uber estudia demandar a Colombia por un supuesto incumplimiento del TLC con EE.UU.

Bogotá, 9 ene (EFE).- La multinacional estadounidense Uber notificó este jueves la intención de demandar al Estado colombiano alegando que incumplió el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos al suspenderle en diciembre pasado el permiso para operar en el país.

En una carta enviada al presidente colombiano, Iván Duque, y revelada por medios locales, Uber señaló que es una empresa amparada por las leyes del estado de Delaware (Estados Unidos) y que en consecuencia "es un inversor protegido" de ese país.

Igualmente dice que Uber Colombia es una subsidiaria de Uber y por lo tanto es una "empresa protegida en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC)".

RESPUESTA A LAS AUTORIDADES

La misiva, firmada por Miguel López Forastier, abogado especialista en pleitos internacionales, responde a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia que ordenó en diciembre pasado suspender su servicio en el país de "manera inmediata" al considerar que la plataforma incurrió en competencia desleal.

La compañía estadounidense achacó las medidas "arbitrarias y discriminatorias" de Colombia contra Uber a "la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule sus inversiones".

En la misiva, la compañía le pide al presidente Duque que se reúna con ellos o que designe a un alto representante para negociar y buscar una resolución al conflicto.

"En virtud de la ley internacional general, Uber y Uber Colombia buscan una resolución de la disputa mediante consulta y negociación y, a tal efecto, solicitamos una reunión con usted, o con el alto funcionario del Gobierno que desee designar, para llevar a cabo dicha consulta y negociación a la brevedad posible de la República", dice la carta.

Uber también criticó que la decisión del SIC fue emitida "bajo circunstancias cuestionables en el contexto de una citación legal" porque fue publicada el último día del calendario judicial en Colombia con el objetivo, según ellos, de "impedir su revisión inmediata en apelación".

DEFENSA DEL ESTADO

En ese sentido, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, mostró su "rechazo" a esta acusación y argumentó que "no puede uno porque haya vacaciones decir que fue con mala intención, ni mucho menos".

Gómez no quiso "entrar en el debate de si tienen la razón o no porque será lo que tendremos que desarrollar durante las conversaciones" y enfatizó que la compañía "no desarrolla los argumentos expuestos".

Sobre la acusación de vulnerar el TLC, el director defendió que "Colombia ha sido y será siempre en este gobierno defensor de los derechos de todas las empresas nacionales y extranjeras y hemos sido cumplidores de los tratados internacionales".

"Yo confío en que la Superintendencia o cualquier otra autoridad que ejerza jurisdicción como la autoridad judicial tenga en cuenta todos los parámetros que deben manejarse para efectos de una decisión judicial", sentenció.

DECISIÓN DE LA SIC

La SIC ordenó en diciembre la suspensión del servicio de Uber en el país en una audiencia para resolver la demanda que interpuso la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis, en contra de la multinacional norteamericana.

De acuerdo con la decisión de la entidad, la plataforma estadounidense incurrió en "actos de competencia desleal" al violar las normas y por "desviación de clientela" al prestar un servicio público individual de transporte de forma irregular.

Uber llegó a Colombia en 2013 y está presente en al menos 12 ciudades bajo las modalidades de "Uber X", Uber van" y "Uber".