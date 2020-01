Klopp descarta pensar en récords antes de visitar a Mourinho

Londres, 10 ene (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, descartó estar pensando en récords relativos a un mayor número de puntos y de victorias en la Premier League antes de visitar al Tottenham Hotspur de José Mourinho.

El Liverpool, líder con claridad de la Premier, visitará este sábado (17:30 GMT) al Tottenham Hotspur en Londres. De conseguir el triunfo, los hombres de Klopp habrían conseguido 61 puntos en 21 partidos, lo que supondría el mejor inicio de temporada de un club de las cinco grandes ligas europeas.

"No he pensado ni un segundo en ello y no voy a empezar a hacerlo ahora. Lo único que puedo decir es que si hubiéramos pensado en algún tipo de récord, no habríamos ganado los partidos que hemos ganado hasta ahora", aseguró el alemán en rueda de prensa.

"Creo que nadie ha logrado un récord porque quisiera lograr un récord. Simplemente pasa porque estás concentrado en cada paso que das y es lo que tenemos que hacer ahora", añadió.

Para la visita al equipo de Mourinho, Klopp podrá contar con la vuelta de Xherdan Shaqiri, pero seguirá con las bajas del central Dejan Lovren y del centrocampista Fabinho.

El Liverpool es primero en la Premier con 58 puntos en 20 partidos, lo que le sitúa trece por encima del Leicester City y catorce por encima del Manchester City, con un partido menos.