"Once Upon a Time..." y "The Irishman", candidatas al Óscar a mejor película

En la imagen, Quentin Tarantino, Margot Robbie y Leonardo Di Caprio, de la película Once upon a time in... Hollywood. EFE/Riccardo Antimiani/Archivo

"Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite" serán las candidatas al Óscar a mejor película, anunció este lunes la Academia de Hollywood. EFE