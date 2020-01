Almodóvar, feliz por las nominaciones y orgulloso de Antonio Banderas

Madrid, 13 ene (EFE).- Feliz por las nominaciones a los Óscar, a Pedro Almodóvar el anuncio de la Academia de Hollywood le ha pillado viajando de vuelta a Madrid tras una intensa campaña promocional en Los Ángeles con "Dolor y gloria", que aspira a mejor película internacional y a mejor actor protagonista para Antonio Banderas.

"Me hacen muy feliz estas nominaciones cuyo anuncio me pilla volando de regreso a Madrid. Es el broche final a la carrera de la película", señaló el director de "Dolor y gloria" en sus primeras declaraciones recogidas en un comunicado.

Con respecto a Banderas, Almodóvar ha recordado que el actor ha sido parte de su filmografía y de su vida desde hace más de 30 años. "Que consiga su primera nominación por esta película me llena de orgullo", ha subrayado.

Almodóvar regresará a los Óscar veinte años después de llevarse el primero por "Todo sobre mi madre" en el año 2000. Ganó otra estatuilla en 2003 por el guion de "Hable con ella".

La última vez que España llegó a finalista de los Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa fue en 2005 con "Mar adentro", de Alejandro Amenábar, que ganó el premio.

Además de "Dolor y Gloria", la película "Klaus", del español Sergio Pablos, consiguió este lunes la nominación al Óscar a la mejor cinta de animación, por el que se batirá contra "How To Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body", "Missing Link" y "Toy Story 4"

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).