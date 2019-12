El actor británico Idris Elba recibe la ciudadanía de Sierra Leona

Freetown, 20 dic (EFE).- El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, confirió este viernes al actor, productor y músico británico Idris Elba la ciudadanía del país, en el que nació el padre de uno de los protagonistas de la aclamada serie televisiva "The Wire".

En un acto celebrado en la residencia presidencial en la capital, Freetown, Bio aseguró que tanto la nueva nacionalidad del actor como el hecho de nombrarle embajador de marca del país respondía a un "ardiente deseo" de todos los sierraleoneses.

"Hoy estoy muy contento en nombre de esta nación de aceptarlo formalmente como un hermano, un hijo de esta tierra, y de entregarle este pasaporte diplomático", dijo Bio.

Y también le pidió que ayudase a mejorar Sierra Leona, un país que ha sufrido guerra, la peor epidemia de ébola en todo el mundo y otras catástrofes naturales como deslizamientos de tierra.

"He hecho todo lo posible como un luchador solitario con la ayuda de mis ministros, pero creo que necesitamos más manos a bordo. Tus manos y las de tu esposa hacen cuatro manos con las que, junto a mis ministros, podremos dar forma al futuro de este país", declaró el jefe de Estado.

Por su parte, Elba aseguró -en la que es su primera visita al país africano- que el contar con un pasaporte diplomático de la patria de su padre honraba a su familia.

"Mi corazón es del mismo color de mi pasaporte y estoy muy orgulloso de ello. Mi corazón es lo que voy a traer a Sierra Leona y lo que él guarda es determinación", dijo Elba.

Ya en junio de 2019, durante la Conferencia de Inversión Sierra Leona-Reino Unido, el galardonado actor británico firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno para invertir en la isla de Bonthe, un destino turístico de aguas cristalinas.

Elba es conocido por sus actuaciones en las películas de Marvel, incluidos "The Avengers" ("Los Vengadores"), así como por sus papeles en "Mandela" y "Sometimes in April" ("Siempre en abril"), largometraje centrado en el genocidio de Ruanda de abril de 1994.