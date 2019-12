Uriel Antuna se declara listo para ayudar al Guadalajara a salir del bache

Cancún (México) 21 dic (EFE).- El centrocampista Uriel Antuna, contratado por las Chivas de Guadalajara como refuerzo para el torneo Clausura 2020, aseguró este sábado estar listo para ayudar a sacar al equipo del bache en que está hundido.

Las Chivas suman dos años consecutivos sin clasificar a la liguilla y, por ende, sin opción de pelear por el campeonato. Ante esto, Antuna aspira a contribuir con un cambió.

"Llego con el reto de sacar a Chivas del sitio donde lo encontramos, porque han sido años difíciles para el equipo. Es una tarea difícil, pero no imposible. Tengo una identidad competitiva y vine a colaborar para sacar al equipo del mal momento", señaló.

Las Chivas se reforzaron con ocho jugadores para encarar el Clausura 2020. Antuna fue de los que tuvo el costo más alto, al desembolsar el Guadalajara 11 millones de dólares por él. Su carta fue negociada al Manchester City dueño de sus derechos.

Antuna inició en Santos Laguna, pero pronto llamó la atención del Manchester City que lo compró para cederlo al Groningen de Holanda y después al Galaxy de la MLS.

"Mi niñez transcurrió como un aficionado de Santos, pero siempre se escucha que Chivas es el equipo más popular de México, entonces no le iba a dar una negativa. El Guadalajara es de los grandes del fútbol mexicano y me han dado una cálida bienvenida al decirme que desde hace tiempo han seguido mi trayectoria", señaló.

Considerado en la selección mayor de México por el argentino Gerardo 'Tata' Martino, Uriel Antuna siente que se mantendrá competitivo y el seleccionador podrá seguir de cerca su desenvolvimiento en Chivas.

"No he hablado con Gerardo Martino, no es alguien que esté encima del jugador. Antes de firmar le pedí una opinión de mi regreso al fútbol mexicano y su respuesta fue positiva, insistió en que eso no iba a causarme problema para seguir siendo convocado", indicó.

Con el Galaxy de Los Angeles de la MLS, su anterior equipo, Uriel Antuna tuvo mayor actividad. Acumuló 33 partidos con 6 goles y se convirtió en un jugador prometedor, con posibilidades de formar parte de la selección mexicana en el Mundial de Catar 2022.