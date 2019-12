Jonathan Dos Santos se apunta para sacarse una espina en Tokio 2020

México 28 dic (EFE).- El centrocampista mexicano Jonathan Dos Santos, de Los Ángeles Galaxy de la MLS, confesó este sábado que tiene una espina clavada por no haber jugado los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y su meta el próximo año es participar en los de Tokio 2020.

"Ahora tendría que ir como refuerzo mayor de 23 años. En el 2012 pude hacerlo dentro del límite de edad y no pasó; es una espina que se me quedó hundida, por eso me encantaría representar a mi país en los Juegos Olímpicos, todo mundo ve esas competencias, ojalá se me dé esa alegría el próximo año", declaró a Efe.

La selección mexicana sub '23 aún debe conseguir su pase en el Preolímpico a disputarse en Guadalajara del 20 marzo al 1 de abril. El seleccionador, Jaime Lozano, cuenta con una baraja amplia de jugadores entre los que espera estar Jonathan.

"No se sabe todavía cómo estará formado el equipo, no me han dicho nada aún porque falta el Preolímpico, pero siento que hay bastantes jugadores mayores de 23 años que pueden asistir como refuerzos. Me encantaría estar porque es un torneo especial para mí", insistió.

Dos Santos cumplió su tercera temporada con el Galaxy de Los Ángeles sin conseguir aún el título en la MLS. A pesar de eso, comentó sentir satisfacción por el nivel de esta liga a la que compara con el campeonato mexicano.

"Los equipos de la MLS cada vez le ponen más difícil el asunto a los de la liga mexicana, se han visto partidos parejos. Es cierto que aún no están al mismo nivel, pero se están acercando. La MLS está haciendo un gran trabajo y me siento feliz de estar con mi equipo, de alguna manera ayudando a que crezca el fútbol en Estados Unidos", apuntó.

Dos Santos dijo que siente felicidad por su presente y el trato que recibe en el Galaxy pues ha definido como el mejor momento de su vida ya que valora la tranquilidad fuera del campo de juego.

"Estoy en un momento dulce de mi carrera, feliz de vivir en Estados Unidos y trabajar para Galaxy, me han hecho disfrutar como futbolista y como persona pues la ciudad ofrece muchos panoramas para divertirme y estar cómodo, además hay muchos mexicanos en Los Ángeles por lo que no me siento desprotegido", agregó.

Jonathan Dos Santos se encuentra en Ciudad de México para apoyar a su hermano Giovani, que juega con el América la final del campeonato mexicano contra el Monterrey, ganador el jueves por 2-1 del duelo de ida.

"Hay que darle fuerza para sacar esta final adelante. Siempre le desearé suerte con el anhelo de que triunfe. Mi deseo es que el América sea campeón con mi hermano en la cancha", concluyó.