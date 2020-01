Aguirre: "No queremos gastar un dinero que no tenemos"

Leganés (Madrid), 10 ene (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, se refirió a los movimientos en el mercado de invierno de un rival directo como el Espanyol y afirmó que en la mente de su equipo no está realizar incorporaciones.

"No gastan los de abajo, gasta el de abajo. No he visto que lo haga el Mallorca, el Celta, nosotros, el Alavés, el Valladolid, el Eibar, el Granada o el Osasuna. Gasta el que tiene dinero. Cada uno se rasca con sus propias uñas", dijo.

"Nosotros ni tenemos ni queremos gastar un dinero que no tenemos. Estamos como estamos, quietos, tranquilitos, bien. El grupo está trabajando bien y vamos a esperar, no queremos desesperarnos ni cometer imprudencias e insensateces. No nos cabe en la cabeza de momento", añadió.

Aguirre declaró que está contento con lo que tiene y que no se plantea altas y bajas, si bien podría salir el lateral izquierdo Vasyl Kravets. Además, apuntó: "Si me quedo como estoy, encantado de la vida. No tengo pensado que venga nadie. Ya se lo dije a mi cuerpo técnico".

"Leen cosas, ven cosas... les dije que con siete partidos no puedo cambiar cosas con jugadores que no lo han hecho mal. Si lo hubieran hecho mal, siete derrotas, diría 'necesitamos hacer una vuelta durísima'. El equipo compite", completó.

Entre los nombres que suenan está el de Jesús Vallejo: "En la zaga tengo seis jugadores centrales, no necesito un defensa central. Es un grandísimo jugador, un extraordinario chaval, lo vi desde antes que se fuera a Alemania y en Alemania mismo".

"Pero si algún puesto tiene overbooking es el de defensa central. Tenemos seis y jugamos con tres, puedes jugar hasta con dos. Ahí estamos un poquito llenos", comentó en la rueda de prensa previa al duelo copero contra el Murcia.

Acerca de este, indicó: "Veo al equipo motivado, con muchas ganas. Aprendimos la lección de Andorra. Son otras circunstancias: el clima será distinto, no hay hierba artificial, las dimensiones del estadio no serán igual... va a ser un partido bien distinto, pero el equipo va preparado para enfrentarse a un buen rival en un campo complicado. Va a ser un buen partido, espero".

El entrenador mexicano aseguró que no llevará a gente del filial aunque habrá rotaciones y declaró que 'el mensaje es ganar' para estar en el próximo sorteo: "Lo vamos a afrontar como un partido serio, de fin de semana y usaremos a los que creemos que deben jugar".

"Queremos traernos la eliminatoria a casa, con máximo respeto por el rival. Yo creo que vamos a hacer una mezcla ahí, Liga y algunos jugadores que necesitan minutos: Rivera, Eraso... gente que no ha participado. Ruibal, Arnáiz, Soriano, que necesita jugar. Pero partido de Liga, normal, de fin de semana. Intenso", manifestó.

Para finalizar reconoció que aún no piensa en el derbi de la próxima jornada en LaLiga Santander contra el Getafe: "No he pensado nada en ese choque. Sé que es un tópico pero me centré en el resumen de Valladolid, en lo que hicimos bien y mal, y en los partidos que vi del Murcia. De momento, hasta ahí estamos".