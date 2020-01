Aguirre: "Es difícil conseguir algo idéntico a En-Nesyri"

Leganés (Madrid), 16 ene (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Leganés, habló de la más que probable marcha del delantero marroquí Youssef En-Nesyri al Sevilla después de que los andaluces parezcan decididos a abonar su cláusula de rescisión.

"Sabes que es difícil conseguir algo idéntico. Sabes que eso es complicado. Igual traes dos. Es otra opción. Traer un centro delantero y traer otro más. Se fue Merino y está solo Guido (Carrillo). Hoy subí a dos chicos del filial que me gustan mucho y son opciones. No para el banquillo mañana, pero sí para Ebro. Buscar algo similar es algo difícil. Con su talla, su zancada, su pierna izquierda...", dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe.

El entrenador tiene claro, eso sí, que los que lleguen en su lugar deben ser conscientes de la situación: "Buscamos alguien que venga a sumar. Alguien que entienda lo que nos estamos jugando. El que venga tiene venir a darse cuenta de que, cada semana, nos jugamos la vida. Mañana, el derbi no será la excepción. Con o sin En-Nesyri, nos jugamos la vida. Hay que ir a por los tres puntos".

Asimismo reconoció que no se planteaban su salida y afirmó quedarse 'sorprendido' al ser informado de la operación: "No lo esperaba. Pero es cierto que hasta el 31 de enero puede pasar de todo. Rendía bien, desde que llegamos había hecho varios goles. Estaba contento, animado. Pero bueno, ya está. El equipo se plantea la posibilidad de fichar y yo la avalo. Hasta ayer no".

Aguirre no ocultó que ya han salido nombres a la palestra y que el movimiento trastoca sus planes en el derbi contra los getafenses: "Hoy ya entrené de otra forma. Pero también me dijeron la directiva: ¿Y si nos lo hacen el 30 de enero? Que lo podía haber hecho. Entonces sí, estaríamos jodidos de verdad".

"¿Que me habría gustado que estuviera?. ¡Claro!. Pero de repente contra Getafe no está. El equipo va a jugar y competir. Tenemos un plantel que, con estas ausencias es ya menos, pero estamos peleando y estamos vivos", añadió.

La situación no es nueva para el mexicano: "Me pasó algo así, cuando hice pretemporada con el Atlético con (el serbio Mateja) Kezman y dos días de cierre de mercado se marchó a Inglaterra. Lo pudimos reponer, pero con dificultad porque nos dieron 48 horas solo".

"En Zaragoza fue peculiar mi segunda temporada. Hice un equipo y acabé con otro. Entre que me quitaron... aquello fue la locura. No sabía quién venía. Normal. Empecé contra el Real Madrid de Mourinho y fue un 0-6. No me comí los turrones en diciembre, hijo", señaló.

Preguntado acerca de si cree que En-Nesyri vale veinte millones de euros, respondió: " Estas cláusulas las ponen ambas partes, el jugador y su agente y el club en función de la edad, salario, etc. El Leganés pagó por él cinco millones y entre ambas partes decidieron que fuera 20 de cláusula. Pero el precio lo pone el mercado".

Por otro lado explicó cómo está el vestuario tras la noticia: "No lo he preguntado uno por uno. Me sorprendió, sí, por el momento. No lo veías venir. Si dices que se va Chicharito y suenan En-Nesyri, Pedro y Juan... te empiezas a poner los paños. Pero fue de sopetón. No sé si el vestuario está igual".

"Sé que es un chico que tiene buena llegada con los jugadores. Vi hoy mucha seriedad en el entreno, risas antes y después. No sé qué tal lo han encajado, habría que preguntarle a ellos. Hablé con dos pero entienden que todo debe centrarse en el Getafe, no hablamos de Youssef y Kravets. Los vamos a extrañar, eran buenos chicos, pero todos nos centramos en el Getafe", finalizó.