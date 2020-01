El paraguayo Aguilar recuerda que Cruz Azul no envidia a los otros equipos

México, 16 ene (EFE).- El paraguayo Pablo Aguilar, defensa del Cruz Azul del fútbol mexicano, expresó este jueves que su equipo no tiene nada que envidiar a sus rivales en el torneo Clausura 2019.

"Si no estuviéramos a la altura para pelear por el título nadie estaría acá, la mayoría de los que estamos hemos conseguido cosas importantes y no tenemos nada que envidiar a otros equipos. Tenemos plantel para luchar", manifestó Aguilar en conferencia de prensa.

El zaguero comentó que a Cruz Azul no le importa si equipos como el campeón Monterrey, el subcampeón América u otros como Tigres o Chivas gastan millones en refuerzos porque en la cancha no se gana con dinero.

"En la cancha no se juega con dinero, sino con fútbol y el que gana es el que menos errores comete, Cruz Azul no se fija en cuánto gastan otros, aquí si vienen o no refuerzos puedo decir que los que estamos podemos pelear de tú a tú a cualquiera", externó.

El paraguayo negó que a La Máquina le afecte la presión de afición y medios luego de la derrota por 1-2 ante Atlas en el estadio Azul en el inicio del campeonato.

"Un equipo grande siempre tiene que salir a ganar cada partido y la presión siempre va a estar; no era como queríamos empezar, pero estamos tranquilos porque el equipo está bien armado para este torneo y vamos a mejorar", aseguró.

Aguilar aceptó la deuda que tienen con la afición luego de no calificar a la Liguilla y luchar por el título en el Apertura 2019.

"Tenemos una deuda porque no entramos a Liguilla y porque no hemos conseguido el título desde que llegué, pero no es para alarmarse porque en este torneo creo que las cosas van a cambiar, vamos a estar en la Liguilla, ese es el objetivo principal", advirtió.

Sobre los abucheos que la afición de Cruz Azul les hizo luego el revés de la fecha uno, Aguilar precisó que eso cambiará con buen fútbol.

"En el tema de los abucheos no me quiero meter, no podemos atajar lo que la gente piensa, nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro para convertir esos abucheos en aplausos con buen fútbol y resultados".

Cruz Azul visita este viernes al Atlético San Luis en la fecha dos del torneo Clausura.