El argentino Nico Sánchez anota dos goles en el empate de Monterrey con Morelia

Mohamed: "El título es pasado, hay que seguir compitiendo"

Monterrey (México), 18 ene (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, recordó este sábado que las celebraciones por ganar el torneo Apertura ya terminaron y su equipo se mentalizó para buscar ganar el Clausura.

"El título es pasado, hay que seguir compitiendo. Lo que pasó, ya pasó y no me voy a quedar en los títulos que me quedó ganar; estoy buscando este que viene ahora", dijo el estratega en una conferencia de prensa luego del empate 2-2 ante Morelia.

Los Rayados de Mohamed descansaron en la primera jornada del Clausura y este sábado apenas empataron en su estadio ante Morelia, gracias a goles del argentino Nicolás Sánchez, mientras por el rival anotaron el chileno Martín Rodríguez y el mexicano Aldo Rocha.

"Las cuentas las vamos a hacer al final, el torneo es clasificatorio para entrar a la liguilla y tenemos que clasificar a la liguilla; los puntos los vamos a sacar a medida que avance el torneo, no hacemos cuentas ahora", agregó.

Después de vencer al América en la final de Clausura el pasado 29 de diciembre, de celebrar y tomar vacaciones, los jugadores de Monterrey regresaron hoy alejados de su mejor forma, aunque les alcanzó para empatar con Morelia.

Según Mohamed, su equipo va a agarrar el ritmo poco a poco y apostó a que terminarán el campeonato en buena forma.

"El equipo se va a poner bien, se va a volver a encontrar, a anticipar de no errar pase. Hoy quisimos anticipar muchas pelotas, no tuvimos lucidez ni 'timing' para hacerlo. Eso lo darán los minutos de juego y el partido; no me preocupa para nada, el equipo va a estar bien en el torneo", aseveró.

Al referirse al delantero marfileño Ake Loba, a quien la afición pidió, el "Turco" recordó que siempre los recién llegados son bien recibidos por la hinchada pero ahora el africano deberá demostrar su calidad.

Sobre la posible llegada del centrocampista argentino Matías Kranevitter, el técnico de los Rayados reconoció que el jugador es candidato a ser fichado al igual que otras figuras.

"Mientras más jugadores de calidad se sumen mejor para hacer un buen semestre", concluyó.