Padres de niños con cáncer exigen al Gobierno mexicano suministrar medicinas

México, 22 ene (EFE).- Padres de niños con cáncer exigieron este miércoles al Gobierno mexicano que atienda la escasez de medicamentos oncológicos como la vincristina, del cual no hay existencia en el país desde el pasado 5 de enero.

"No lo encontramos en ningún lado, no hay y solo hay una persona que los vende por teléfono pero de 120 pesos (6,4 dólares) que antes nos costaba, ahora cuesta 2.500 pesos (unos 134 dólares)", afirmó a Efe Esperanza Paz, quien es mamá de Hermes, paciente oncológico.

La madre de familia, quien ha tenido que dejar de trabajar para atender la enfermedad de su hijo, asegura que aunque le han respetado la póliza del Seguro Popular tras la creación de su polémico sustituto, el Instituto de Salud pata el Bienestar (Insabi), no hay dinero que le alcance para comprar los medicamentos de su pequeño.

"Tengo otras dos hijas, y el padre de mi hijo nos ayuda económicamente pero aún así nos tenemos que endeudar, hemos pedido prestado a familiares y amigos", aclaró.

Los manifestantes advirtieron que de no haber un pronunciamiento contundente del presidente Andrés Manuel López Obrador o si no hay medicamentos disponibles en menos de 24 horas, realizarán una protesta en las pistas de la terminal aérea capitalina.

"Siempre es lo mismo, estamos hartos de esta situación, nos vamos al aeropuerto y tomaremos medidas extremas", aseveró Israel Rivas, padre de Dhana, quien padece leucemia.

Omar Hernández, quien también tiene un hijo con leucemia, lamenta que este problema ya es una constante "ya es cada dos o tres meses que los medicamentos hacen falta".

"Ya estamos cansados, ya basta, es una burla lo que el Gobierno está haciendo con la niñez de México", manifestó.

El problema es también que algunos padres de familia no viven en la Ciudad de México y es por eso que, por lo menos, tienen que invertir unas tres o cuatro horas para llegar al hospital.

"Pero llegan y los regresan a sus casas, porque no hay medicamentos", aseguró Hernández.

Ese fue el caso de Claudia Hernández, mamá de Diego Arturo, a quien le dijeron que no hay vincristina para el tratamiento de su hijo, a quien le faltan 13 quimioterapias.

"Me hago unas 4 horas para venir. Soy del Estado de México, de Zumpango, y el doctor me puso en la receta que no hay medicamento", lamentó.

Aseguró que a cambio de la vincristina le dieron cuatro metrotexates, sin embargo "se necesita por fuerza la vincristina. El doctor me puso incluso (en la receta) que hay desabasto pero a ver qué pasa".

Insistió en que este grupo de papás no son "gente comprada como ha dicho el Gobierno, sino papás de niños por cáncer preocupados por nuestros hijos".

Mientras que el señor Crisanto Flores, papá de Cristal, quien padece retinoblastoma, aseguró que esta es la primera vez que le afecta la falta de medicamentos, desde marzo de 2019 que llegó al Hospital.

"Me dijo la doctora que no le hará daño a mi hija que no le pongan la vincristina, que puede aguantar una semana, pero no sé si aguantará", manifestó.

Aunado a esta problemática, Omar Hernández asegura que en algunos casos, los hospitales no respetan las pólizas del extinto Seguro Popular, a menos de que conozcan ya a los padres de los niños.

"Esto lo saben ya los funcionarios de salud, pero no es justo. Ya de por sí los niños están luchando contra el cáncer, y todavía deben enfrentarse a esto", indicó.

UN PROBLEMA CONTINUADO

De acuerdo con Israel Rivas, la situación ya lleva dos años, por lo que hay parte de responsabilidad del Gobierno anterior, pero responsabilizan a la Administración actual de López Obrador por no atender las demandas y "engañarnos diciéndonos que sí va a haber medicamentos cuando no los hay".

"Es responsabilidad del Gobierno, y compartida de las instituciones, pero necesitamos una respuesta ya. Queremos que sepan que aquí nuestro único enemigo es el cáncer, pero si es necesario vamos a dar la vida por nuestros hijos", afirmó.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.