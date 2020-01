El colombiano Roger Martínez abona terreno para salir del América

México, 23 ene, (EFE).- El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, afirmó este jueves que el delantero colombiano Roger Martínez ha expresado su deseo de abandonar el club, que tiene como política no mantener a nadie por la fuera.

"Que alguien, Roger o quién sea, esté manifestando que quiere salir, se me hace algo sorprendente. Pero si él se quiere ir, no tiene ganas de estar, nosotros no vamos a tener a nadie a la fuerza", declaró el técnico.

Es la segunda ocasión que el exjugador de los argentinos Racing y Aldovisi pide al cuerpo técnico faciltar su salida del equipo.

"Me sorprende que alguien quiera salir de América porque este club es uno de los más importante del continente. Paga bien, es sólido, pelea por cosas importantes, pero es su decisión", dijo Herrera.

Martínez ha expresado su deseo de fichar por un club europeo. En 2018 militó en el Villarreal español pero su entrenador dijo que de momento no hay una oferta seria por el jugador.

"Él quiere ir a Europa pero no hay ninguna oferta de compra, existen dos opciones por préstamo, pero el jugador no es ciento por ciento del América. Somos socios con Villarreal y el jugador no va a salir prestado. Se va vendido y no voy a hablar más de Roger Martínez", sentenció.

Herrera aseguró que la intención de América no es comprar figuras para venderlas, si ha sucedido últimamente con el argentino Agustín Marchesín y el colombiano Mateus Uribe, vendidos al Porto en 2019; y ahora con el argentino Guido Rodríguez al Betis es algo extraordinario.

"Lo que a mí me saca de contexto es que América compra jugadores para quedárselos, no para vender", dijo a periodistas.