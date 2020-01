"Chicharito" Hernández está listo para triunfar con el Galaxy en la MLS

Los Angeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández fue presentado este jueves por su nuevo equipo, el Galaxy de Los Angeles, tras haber completado su primer entrenamiento y dijo que ha llegado para quedarse y conseguir el título de campeón de la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS, por sus siglas en inglés).

Apoyado por los directivos del Galaxy y el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto, 'Chicharito', de 31 años, que la noche de su llegada a Los Angeles tuvo un recibimiento apoteósico, aseguró que está listo para triunfar y que llega como una "leyenda" del fútbol mexicano.

Hernández recordó que ha estado durante una década en el mejor fútbol del mundo, con equipos como el Manchester United y el Real Madrid.

"Regreso como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto moleste. Si la gente me quiere poner en un pedestal o lugar, es responsabilidad de ellos. Todos somos diferentes. Estoy feliz, encantado, con ganas de jugar y ojalá que las cosas se den", destacó el nuevo Jugador Designado del Galaxy.

En cuanto a los primeros rumores de que su antiguo equipo, las Chivas de Guadajara, estuvo interesado en ficharlo, el delantero, que vestirá la camiseta del Galaxy con el número 14, fue categórico al decir que solamente una vez intentaron ficharlo y fue antes del Mundial de Rusia 2018.

"Nadie ha intentado mi fichaje cuando estaba en el Sevilla, y en cuanto a los rumores de que pueda volver a Guadalajara, no existe la posibilidad porque después de haber estado con dos equipos en una misma temporada el reglamento de la FIFA no te permite jugar con un tercero", aclaró.

Hernández, de 31 años, que llega para ocupar el puesto dejado vacante por el sueco Zlatan Ibrahimovic, dijo que es consciente de la responsabilidad que adquiere y está listo para afrontarla, y que como goleador su objetivo será el de marcar al menos 20 goles en la nueva temporada.

"Cuando trabajas fuerte puedes conseguir las metas y más si detrás tienes todo el apoyo que he encontrado dentro de mi nuevo equipo. Ver la expectación que se despertó... tendré que hacer lo que Dennis Te Kloese (gerente general del Galaxy) sugiere, que es disfrutar y marcar la mayor cantidad de goles. Quiero meter 20 goles y ganar el campeonato", subrayó.

En ese sentido, admitió que es consciente de la responsabilidad que tiene adquirida como profesional al llegar a un equipo por el que ya han pasado figuras como los ingleses David Beckham y Steven Gerrard, entre otros.

"Mi nombre se agrega a los que estuvieron antes de mí. No me importan las comparaciones, porque sé que haré lo que pueda y disfrutar de las cosas que hago ante un nuevo ambiente que es increíble. ¿Cómo no estar motivado? Si se dio una gran cobertura mediática a mi fichaje", valoró Hernández.

Luego destacó que no llega a un equipo cualquiera de la MLS, sino al mejor, como lo han demostrado sus títulos. "Quiero hacer esto con el mejor equipo que hay en la MLS, que es el Galaxy. Es un momento muy importante para mi carrera. Así que lo que puedo decir es que estoy contento de que este sueño se vuelva realidad y haré lo mejor posible para tener el mejor desempeño de mi parte".