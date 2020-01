Mexicano Aldrete afirma que en fútbol mexicano no hay continuidad

México, 24 ene (EFE).- El mexicano Adrián Aldrete, defensa del Cruz Azul, aseveró este viernes que en la Liga mexicana no hay continuidad y si un equipo suma dos derrotas, de inmediato se pide que rueden cabezas porque es lo que vende.

"Lo que la gente o prensa diga no lo podemos controlar, la molestia que hay es por los resultados, si hubiéramos empezado ganando no se hablaría de esto; aquí con dos derrotas se pide que rueden cabezas, así es el fútbol mexicano, es lo que vende", confesó el zaguero en conferencia de prensa.

Aldrete también señaló los habituales cambios en el fútbol mexicano, situación que no permite ser constantes a los equipos.

"En el fútbol mexicano no hay continuidad, es difícil tener un equipo que se conozca, como el nuestro, más allá de que tengamos figuras o no, nosotros no controlamos el tiempo para que vengan los refuerzos, a nosotros nos queda entrenar y funcionar", explicó.

Cruz Azul empezó el torneo Clausura con derrotas ante Atlas en casa y contra Atlético San Luis de visita, y Aldrete reconoció que los responsables de ello son todos en el equipo.

"No ha sido nada bueno el inicio de torneo y Cruz Azul no se puede permitir algo así, los jugadores somos los responsables de todo esto", aceptó.

Y resaltó el hecho de no evadir responsabilidades.

"Hemos quedado a deber todos porque todos estamos en el mismo proyecto, pero estamos muy a tiempo, tenemos que aprender con resultados positivos a buscar nuestra automotivación con puntos".

Aldrete recalcó que no pueden culpar a la directiva de las derrotas del equipo.

"Hablar de la directiva o de la falta de esfuerzos sería quitarnos la responsabilidad; a nosotros nos contratan para sacar resultados y en esa parte hemos quedado a deber, no tenemos por qué evadir las cosas, debemos asumir el reto de salir de esta situación", indicó.

La mejor manera de dar la vuelta a esta situación dijo es con un triunfo este sábado ante Santos en el Estadio Azteca.

"Ante Santos tenemos una gran oportunidad de revertir esto porque santos es une quilo que va al gente y no se encierra, a nosotros se nos complican mucho los equipos que vienen al Azteca a encerrarse, pide eso es una gran oportunidad para salir de esto", concluyó.