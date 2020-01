Aguirre: "Simeone está por encima de cualquier cosa"

Madrid, 26 ene (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Leganés, defendió la figura de Diego Pablo Simeone después de que su equipo empatase a cero contra el Atlético de Madrid en la visita liguera al Wanda Metropolitano.

"Le ha dado todo. Títulos, Champions todos los años, cantera, dinero... hay un antes y un después de Simeone, no tengo duda. No podríamos juzgarle por uno o dos malos resultados. Esta vivo en Champions y en la liga", dijo.

"Pienso que está por encima de cualquier cosa. Son ejemplos a seguir, lleva siete años. Es muy jodido, muy difícil mantenerse con ese entusiasmo y ese vigor tantos años. Son transiciones, le quitan jugadores importantes. No es fácil", añadió en sala de prensa.

Respecto al choque, señaló: "Presenté un equipo competitivo, lo que a la gente le gusta. Intentamos con nuestras limitaciones hacer un partido completo. Pudimos perder pero tuvimos algunas ocasiones. Fue un partido complicado".

"El equipo estuvo bien, serio. Con sus limitaciones. Plantamos cara y nos llevamos un punto que pudo haber sido mejor y peor. Creo que la gente está satisfecha con su trabajo", manifestó ante los medios.

Asimismo analizó la oportunidad que su equipo tuvo en la última jugada: "Dudé si el jugador iba a patear, no sé si el portero estaba lejos. Daba la sensación de que era un dos para uno pero eran mis dos pivotes. Fue una circunstancia, igual la pierden y dejan un agujero en medio. La responsabilidad defensiva les apareció allí".

En cuanto a la expulsión del arquero Iván Cuéllar y a su cambio por un jugador de campo dadas las circunstancias, indicó: "Mateu estaba cerca, en ese sentido es dialogante. Es muy de fútbol. Consideró doble amarilla y no hay mas que hablar. Le preguntaré qué sucedió. Luego parecía chirigota. Se puso el jersey quien se lo quiso poner".

Posteriormente hubo una tangana: "Sobra. Me aparté, no sabía ni qué hacer. Me quede en mi línea, era una cosa bastante fea. Ambos equipos tienen necesidades y los nervios a flor de piel. Creo que afea el partido, que había sido bonito, competido y disputado".

Además analizó el hecho de jugar solo con un hombre en la delantera en el arranque: "Tengo a Braithwaite y a Guido. Los dos no podían estar porque si le pasaba algo a alguno, me metía en un problema".

"Llevamos diez días desde que se fue En-Nesyri y están en ello, pero no es fácil. Te piden mucho porque creen que tienes dinero, porque el equipo está peleando en descenso. Entiendo que el mercado esta abierto, espero que no se vaya nadie más. A partir de ahora veremos qué hay. Mientras no se cierre la ventana esperaremos y si no daremos la cara con lo que hay, tenemos canteranos", concluyó sobre la posible llegada de un atacante en los próximos días.