Aguirre: "Tendremos que estar mucho tiempo corriendo detrás de la pelota"

Leganés (Madrid), 29 ene (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Leganés, admitió que su equipo, mañana, tendrá "que estar mucho tiempo corriendo detrás de la pelota", en el partido de octavos de final de la Copa del Rey que disputará contra el Barcelona en el Camp Nou, y dijo que la posibilidad de que no juegue Leo Messi no es algo que le incumba.

"Lo de Messi, no es problema mío en todo caso. Quique sabrá qué hacer. El Barcelona es el Barcelona. Si está Messi, lo disfrutaremos, y si no, ni hablar. Es el Barcelona que tampoco es poco. Es verdad que con Setién o sin él, te quita la pelota. Tendremos que estar mucho tiempo corriendo detrás de la pelota", dijo.

"Trataremos de aprovechar nuestras virtudes. No me atrevería a decir que quitaremos la pelota, y menos en su campo, pero el equipo, ya te digo, tiene ganas, lo ve como una oportunidad de oro. Otro Segunda B habría sido un riesgo. Ahora lo vemos como una oportunidad grande de ponernos bien en la Copa y subir ánimo en Liga", añadió.

Preguntado acerca de que estilo de fútbol le gusta más, indicó: "Aguirre quiere que su equipo gane. Ese equipo, hay veces, que hemos tenido más la pelota que el rival. Nosotros somos de defender mejor que atacar".

"Esta vez estaremos menos tiempo con el balón. Yo lo que quiero es que si tenemos tres ocasiones, metamos tres. Que la posesión sea buena siempre que haya penetración. Tenerla y agredir. No es grato defender y salir a la contra", añadió.

Asimismo aseguró que no ha hecho referencia en sus discursos al conocido como 'pepinazo', victoria lograda por el Leganés en el Santiago Bernabéu en el año 2018 y que permitió al equipo alcanzar las semifinales del torneo.

Preguntado acerca de si una victoria generaría una crisis en el rival como la que parecen haber instaurado en el Atlético de Madrid tras su empate en el Wanda Metropolitano la pasada jornada liguera, afirmó que esa no es su intención.

"Lo que menos quieres son crisis con los colegas. Cuando sale un entrenador te duele porque son compañeros tuyos, colegas. Has estado con ellos en tertulias, en charlas... y piensas que te puede pasar a ti. Intento ganar el partido y a partir de ahí no me puedo detener en las consecuencias. No pienso en ello", declaró.

"Sostengo que se está siendo muy injusto con Simeone. Al hombre hay que aplaudirle y ponerle un monumento, una calle o lo que haga falta. Por dos partidos que no ha podido ganar se está siendo injusto. Son colegas y nunca pienso en ganar para que uno se marche. Si esto sucede y entrar en crisis, mejor que sean ellos y no nosotros", completó.

Por otro lado, dio a entender que su idea será jugar con un solo referente en punta y explicó que el hecho de que el Barcelona parezca necesitado de reivindicarse en un partido no lo hace más peligroso que de costumbre.

"Siempre es igual de peligroso. Hay situaciones que nos invitan a pensar que estén más nerviosos que en otras ocasiones. El míster es nuevo, lleva tres semanas. La afición está con ganas de ver ganar a su equipo. Hay circunstancias que nos invitarían a pensar que está el río revuelto", opinó.

"Pero nada más lejos de la realidad. No estamos dentro, no sabemos la dinámica del grupo. Y a este equipo si le das espacios te hace ocho. Mejor no darlos, estar bien armados y tratar de hacerles daño con nuestras posibilidades", apuntó.

Por último, no cree que repetir el partido de liga en el que perdieron 1-2 puliendo únicamente el balón parado sea suficiente para ganar: "Hay que cambiar más cosas. Se puede mejorar el balón parado y estoy en ese trabajo".

"De lo otro es una formación distinta, están jugando con un 3-3-4. Estamos trabajando con eso, intentando neutralizarlo. A Setién le conozco de Las Palmas, de Lugo, del Betis. Pero este sistema no lo habíamos visto ni con él ni con el Barsa", concluyó.