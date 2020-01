Los Pumas de Míchel expondrán el liderato ante el Santos Laguna

México, 30 ene (EFE).- Los Pumas del entrenador español Míchel expondrán su liderato del Clausura del fútbol mexicano, el próximo sábado ante el Santos Laguna, en uno de los partidos más esperados de la cuarta jornada del campeonato que comenzará este viernes.

Con dos triunfos, un empate y siete unidades, los Pumas son el equipo de mejor arranque en el torneo y saldrán a demostrarlo ante el Santos, que a pesar de haber sumado un triunfo y dos reveses en el inicio de temporada, son candidatos a clasificarse a la liguilla.

Aunque saldrá a buscar los tres puntos, Michel aseguró hace unas horas que su prioridad es mantener un buen funcionamiento y no está empecinado en mantener a fuerzas el primer lugar.

"No me preocupa tanto el liderato como que el equipo muestre sus cualidades, seamos regulares y no estamos pendiente de la clasificación porque el funcionamiento al final es lo que nos permitirá estar en la Liguilla que es lo que todos queremos", dijo el estratega.

Este miércoles los Pumas vencieron 2-1 a Santos en los octavos de finales de la Copa Mx, pero fueron eliminados luego de haber caído 4-2 la pasada semana en casa de sus rivales, lo cual rodeara el encuentro sabatino de un ambiente de revancha.

La jornada empezará este viernes cuando las Chivas de Guadalajara, cuartas de la tabla de posiciones, se meterán en la casa del San Luis, quinto lugar, ambos con un triunfo y dos empates en sus tres primeras salidas en el campeonato.

Guadalajara contrató a siete refuerzos por unos 45 millones de dólares y el entrenador Luis Fernando Tena confía en clasificarse a la liguilla y disputar el título. Ante el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, el equipo deberá mostrar su mejor rendimiento porque se trata de un contrario que ha mostrado buen fútbol.

En otro encuentro de este viernes el Atlas, decimocuarto de la clasificación, recibirá a los Xolos de Tijuana, undécimo, en un partido entre dos cuadros necesitados de puntos. Atlas despidió hace unas horas al entrenador argentino Leandro Cufré y tratará de dar la vuelta a un inicio lento con un buen rendimiento en su estadio.

El sábado, además del Santos Laguna-Pumas, jugarán Morelia-León, Monterrey-Querétaro, Necaxa-Puebla, Pachuca-Tigres UANL y América-Juárez.

La jornada concluirá el domingo cuando el Toluca jugará en su estadio ante el Cruz Azul.

Partidos de la cuarta jornada del Clausura:

31.01: San Luis-Morelia y Atlas-Tijuana.

01.02: Morelia-León, Monterrey-Querétaro, Necaxa-Puebla, Pachuca-Tigres UANL, Santos Laguna-Pumas UNAM y América-Juárez FC.

02.02: Toluca-Cruz Azul.