Herrera: "América tiene dinero de sobra para refuerzos"

México, 31 ene (EFE).- Miguel Herrera, entrenador del América mexicano, presumió este viernes de que su equipo tiene dinero de sobra para comprar refuerzos, pero no es lo que buscan en este momento.

"No es que el América no tenga dinero para comprar, tenemos y de sobra por la venta de jugadores de los últimos torneos, pero hoy no estamos buscando bombazos aunque lo podamos hacer, buscamos traer calidad en cada contratación", aseveró en conferencia de prensa.

En los últimos tres torneos, el América vendió a Europa a Edson Álvarez (Ajax de Holanda) y a Diego Lainez (Betis de España), al argentino Agustín Marchesín y al colombiano Mateus Uribe, ambos al Oporto, de Portugal.

En este mercado, las Águilas vendieron al seleccionado argentino Guido Rodríguez, también al Betis.

A pesar de ello, Herrera explicó que el América no es un equipo urgido de comprar refuerzos en los cierres de mercado.

"No buscamos refuerzos porque nos agarraron las prisas, tenemos un equipo con suficiente calidad para enfrentar el torneo y si se lesiona alguien, como Nicolás (Castillo) que no lo esperábamos, estamos completos para encarar el resto del torneo", detalló el técnico.

El chileno Castillo fue operado de una rotura del tendón recto femoral y posterior a la intervención sufrió una trombosis en la arteria femoral superficial. El estratega del América comentó que espera esté listo en dos o tres meses.

Herrera resaltó las contrataciones de jóvenes promesas sudamericanas: los uruguayos Sebastián Cáceres de 20 años y Federico Viñas de 21 años; los argentinos Leonardo Suárez de 23 años y Santiago Cáseres de 22 años; Nicolás Benedetti, colombiano de 22 años y el paraguayo Richard Sánchez de 23 años.

"Estamos trayendo jugadores jóvenes con proyección y si luego alguien quiere verlos para llevarlos a Europa como ya sucedió, no pasa nada, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas para que se quieran llevar nuestros jugadores", presumió.

El sábado en la cuarta jornada, el América recibirá a los Bravos de Juárez en el Estadio Azteca.