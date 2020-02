1-2. El argentino Nahuelpan le da el triunfo a Querétaro sobre el campeón Monterrey

Contenido relacionado

Vucetich pide no echar campanas a vuelo en Querétaro por tres triunfos

Monterrey (México), 1 feb (EFE).- Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Gallos de Querétaro del fútbol mexicano, aseveró, tras vencer por 2-1 al Monterrey, que no pueden echar campanas a vuelo por llevar tres victorias consecutivas en el torneo Clausura.

"Estamos en un proceso de maduración y no podemos echar las campanas a vuelo por llevar tres triunfos consecutivos en el campeonato, no podemos perder la ubicación, tenemos que trabajar día a día y seguir en esta dinámica para tener buenos resultados", declaró el técnico en conferencia de prensa.

El triunfo sobre el Rayados de Monterrey es el tercero en fila de Querétaro en el Clausura; antes venció en casa al Xolos por 3-0 y de visitante le ganó por 1-0 al Puebla, algo que tiene contento a Vucetich, quien admitió tener más confianza en el futuro de su equipo.

"Este triunfo nos da confianza de que vamos a seguir por el buen camino y funcionamiento; también me deja contento porque vamos bien en este proceso que hemos arrancado con varios cambios de jugadores y que ahí va caminando", explicó el estratega.

También resaltó la trascendencia de la victoria por ser en calidad de visitante y ante el Monterrey, actual campeón del fútbol mexicano.

"Es importante, más cuando se gana de visitante y a un rival como el Monterrey que es el campeón, pero no podemos olvidar que esto apenas empieza, le falta mucho a este torneo, estamos apenas empezando", advirtió Vucetich.

El triunfo mandó al Querétaro al segundo lugar de la tabla al acumular nueve puntos, situación que según su entrenador no deben tomar aún como un parámetro definitivo.

"En este momento no sé hasta donde tengamos nuestro alcance, pero no podemos perder la cabeza por estar en segundo lugar, tenemos que ir día a día, porque no podemos pensar que el trabajo ya está hecho", agregó.

Vucetich también habló de la importancia de hacerse fuertes en casa, ahora que han cumplido de visitante.

"Es lo que al final puede hacer la diferencia, ahora tenemos dos triunfos fuera de casa, por eso tenemos que pensar en hacernos muy fuertes en casa, porque eso determinará hasta dónde podemos llegar".

Para la fecha cinco del torneo de Clausura, el Querétaro recibirá a las Águilas del América en el estadio La Corregidora el próximo domingo por la tarde.