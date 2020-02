México, Cuba, Puerto Rico y Brasil brillan en el palmarés de Sundance

Los Ángeles (EE.UU.), 1 feb (EFE).- De México a Cuba pasando por Brasil y Puerto Rico, el cine latino triunfó en el Festival de Sundance (Park City, EE.UU.), que dio hoy a conocer hoy el palmarés de su edición de 2020.

La coproducción mexicana-española "Sin señas particulares", dirigida por la cineasta mexicana Fernanda Valadez, ganó el premio especial del jurado al mejor guion y también el reconocimiento del público, ambos dentro de la competición internacional de ficción de Sundance.

"Quería poner mi reflexión sobre la espiral de la violencia: cómo es que, de pronto, toda una generación de mexicanos estamos involucrados no solo en el crimen sino en situaciones de violencia que son muy extremas. Qué es lo que nos está pasando", argumentó Valadez en una entrevista con Efe sobre esta sobrecogedora cinta acerca de los desaparecidos en México.

Además, "Epicentro", un asombroso y poético documental sobre Cuba del cineasta austríaco Hubert Sauper (con producción de Austria, Francia y EE.UU.), logró el gran premio del jurado en la categoría de documental internacional.

"La historia de Europa, América y África es una historia de cientos de años de imperialismo y antiimperialismo, de colonización y de anticolonización (...). Cuba trata de los mismos temas y es el 'epicentro' de las Américas: está geográficamente en el centro, fue línea de colisión en América entre comunismo y capitalismo, y era el epicentro del Imperio español", dijo Sauper a Efe.

Por otro lado, la película "I Carry You With Me", de la cineasta estadounidense Heidi Ewing y con producción de México y Estados Unidos, se llevó los premios del público y de innovación en el apartado Next de Sundance

Y el brasileño Edson Oda ganó el premio Waldo Salt al mejor guion de una película estadounidense por "Nine Days", cinta que escribió y dirigió.

Finalmente, la película "Charm City Kings", del director puertorriqueño Ángel Manuel Soto, consiguió la distinción especial del jurado al mejor reparto de una cinta estadounidense.

"En Sundance creemos que el arte puede abrirse camino entre el ruido y la polarización. En tiempos volátiles como estos, la democracia y las historias no están separadas: están indisolublemente unidas. Enhorabuena a todos y cada uno de los ganadores y a todos los extraordinarios artistas que vinieron al festival", dijo hoy la directora ejecutiva de Sundance, Keri Putnam.