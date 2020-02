El chileno Lichnovsky pide al Cruz Azul blindarse de las críticas

México, 4 feb (EFE).- El defensa chileno Igor Lichnovsky afirmó este martes que los jugadores del Cruz Azul deben blindarse de las críticas por el mal comienzo en el torneo Clausura mexicano.

"No podemos contaminarnos, hemos ido de menos a más y hoy nos encontramos en un momento confiable para sumar otra victoria que es lo que queremos", manifestó.

Cruz Azul marcha en décimo lugar del torneo de Clausura con 10 puntos, pero el zaguero andino ve con optimismo el futuro del equipo.

"Nos sentimos bien y se ha visto en la cancha. Yo solo puedo decir que me emociono con el accionar de Cruz Azul", dijo en una rueda de prensa.

El Cruz Azul dejó ir el pasado domingo la posibilidad de entrar a la zona de clasificación del Clausura al empatar 3-3 con el Toluca, que hizo un gol de último minuto con un error del guardameta José de Jesús Corona

Lichnovsky defendió al portero de las críticas que consideró exageradas.

"Se magnifica porque todos dependemos de todos, no es un deporte individual, creo que yo me equivoco más que el Corona, está película ya la vi, no es tema de nosotros. Las críticas son para desestabilizar equipo" advirtió el zaguero.

Cruz Azul le ganaba a Toluca el duelo del pasado domingo 3-2, y en el minuto 95 un disparo al centro de la portería desde fuera del área no pudo ser atajado por Corona por lo que el juego terminó con empate a tres.

Dejar ir la victoria o perder en el último es una crítica recurrente en Cruz Azul y Lichnovsky aseguró que no sólo sucede en el presente, ni ese que el uruguayo Robert Dante Siboldi llegó a entrenar al equipo, sino desde hace varios años.

"No es desde que llegó Siboldi ni nada de eso, eso sucede desde hace veintitantos años, pero ahora no voy a hablar de procesos pasados, simplemente debemos estar concentrados para que no nos pase a nosotros ya", detalló.

Lichnovsky insistió en que a Corona se le recargan más las críticas por ser el portero y tener mayor tiempo en Cruz Azul.

"No tiene por qué magnificarse, se habla quizá porque Corona lleva más años en el club, porque la posición de portero así es, pero es algo natural que sucedan errores. Todos tenemos trabajamos para que no suceda", concluyó.