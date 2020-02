Cuando las flechas del amor se rompen

Madrid, 7 feb (EFE).- San Valentín está a la vuelta de la esquina, pero algunas de sus flechas se han roto por el camino. Corazones que latían al mismo ritmo se separan en espera de un nuevo resurgir del amor. Divorcios exprés, reconciliaciones imposibles y separaciones amistosas. Cupido está a punto de romper el arco.

Si en cuestión de separaciones hay que batir un récord, la medalla se la lleva la actriz Pamela Anderson que ha roto su matrimonio con el magnate de Hollywood Jon Peters tan solo doce días después de su boda.

Anderson se ha casado cinco veces. Tommy Lee, Marcus Schenkerberg, Kid Rock y Rick Salomon han sido sus anteriores maridos, aunque solo ha tenido hijos con el primero.

La actriz de "Los vigilantes de la playa" es especialista en matrimonios cortos, pues su boda con el cantante Kid Rock duró seis meses.

Divorcio exprés también tuvo en su día Renée Zellweger con el cantante country, Kenny Chesney. El amor les duró cuatro meses. Más que a la cantante Britney Spears, que se casó la noche de fin de año de 2004, en Las Vegas con su amigo de la infancia, Jason Alexander, un enlace que anuló a las 55 horas.

Ágatha Ruiz de la Prada ha confirmado en una exclusiva que rompía con el empresario Luis Miguel Rodríguez, una relación que ha durado más de lo que esperaba su círculo más íntimo, que no aceptaba bien a su pareja, entre ellos, su hija Cósima.

Sin embargo, la diseñadora asegura a la revista ¡Hola! que "firmaría por vivir todo otra vez, porque me lo he pasado bomba", una razón por la que espera que su fuerza de voluntad y sus amigas le ayuden para no haya "reconciliación". "Intento pensar en todo lo malo de Luismi", dice.

Otro noviazgo que se rompe, después de tres años de unión, es el del hijo mayor de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, Miguel Iglesias y Danielle Obolevitch. La pareja viajó a Madrid hace un año donde acompañaron a Miranda al desfile de Agatha Ruiz de la Prada en la 70 edición de la pasarela madrileña.

Con la mejor de sus sonrisas se enfrentan a sus respectivos trabajos el modelo Andrés Velencoso y la presentadora Lara Álvarez que, después de unos meses de unión, en los que la pareja nunca llegó a posar junta.

Cupido está a punto de romper el arco, aunque hay separaciones que tienen un final amistoso, casi feliz, después de la tormenta, siempre por el bien de sus hijos.

Ese ha sido el caso de Irina Shayk y Bradley Cooper. La modelo y el actor fueron pareja durante tres años, una relación de la que nació su hija, de dos años, Lea de Seine.

Aunque, hace justo un año, se especuló diciendo que su ruptura estaba propiciada por la que surgió durante el rodaje de "Ha nacido una estrella" entre Cooper y Lady Gaga, lo cierto que es que la cantante siempre lo negó y aludió al hecho de que ambos eran "muy buenos actores".

Durante estos meses, parecía que Shayk y Cooper ni siquiera se encontraban cuando su hija pasaba de estar un tiempo con uno e iba a casa del otro. Sin embargo, la fiesta posterior a los premios del cine británico, Bafta, ha venido a desmentirlo.

Aunque la modelo no ha compartido la imagen en su perfil de Instagram, Edward Enninfuld, editor de la edición británica de Vogue, ha publicado un retrato en el que él aparece fotografiado junto a la pareja.

Un pacto de amigos para siempre es el que parece que han firmado el actor y director Ben Affleck y su ex esposa Jennifer Garner, que siguen manteniendo la armonía familiar por sus tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel.

Garner siempre ha apoyado al actor que ha tenido altibajos con su relación con el alcohol, una adicción en la que ha recaído en los últimos años, y por la que incluso se ha sometido a varios tratamientos de rehabilitación.

"Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labios una frase de perdón...", escribió Gustavo Adolfo Bécquer. Mientras tanto, esperemos que cupido no se lance de lanzar flechas.