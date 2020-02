Consulado de México pide "investigación minuciosa" sobre incidente en N. York

Nueva York, 7 feb (EFE News).- El consulado de México en Nueva York ha pedido una "investigación minuciosa" al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sigla en inglés) luego de que uno de sus agentes disparara en la cara a un migrante de ese país en Brooklyn, mientras gestionaban un arresto con miras a la deportación de otro individuo.

Indicó además en un comunicado que brinda asistencia legal a Erick Díaz Cruz, que permanece en un hospital del distrito de Brooklyn debido a la herida, así como a Gaspar Avendaño Hernández, también mexicano, cuyo arresto gestionaban los agentes cuando surgió el incidente, que ha indignado a líderes políticos y comunitarios.

"México siempre ha condenado el uso excesivo de la fuerza en operativos de control migratorio. Si este fuera el caso, exploraremos todas las avenidas posibles para apoyar a nuestro connacional", advierte la sede diplomática a través de su portavoz, Jorge Tuddón Meza.

También señaló en el comunicado que ICE no notificó al consulado del incidente, tras lo cual la sede diplomática solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (al que pertenece Inmigración) información sobre la nacionalidad de los afectados en el incidente.

El percance ocurrió en horas de la mañana del jueves cuando agentes de ICE gestionaban el arresto de Avendaño Hernández.

De acuerdo con Kevin Yanez Cruz, hermano de Eick Díaz, tanto éste como Avendaño Hernández no portaban armas. También asegura que los agentes no se identificaron, no tenían distintivos ni mostraron documentos.

Igualmente Cruz ha señalado que uno de los agentes apuntó su arma contra su hermano, que estaba parado frente a la casa y le disparó en la cara.

Avendaño Hernández, un inmigrante sin documentos y que según Inmigración ha sido deportado en dos ocasiones y estuvo en prisión en Nueva York por el cargo de agresión, fue arrestado tras el uso de una pistola eléctrica y llevado también al hospital.

Agrega el consulado que luego de que se le confirmara que al menos uno era mexicano y se les proporcionara su nombre lograron establecer contacto con la familia, tras lo cual el cónsul general en Nueva York Jorge Islas López y el cónsul de protección Johannes Jacome Cid fueron al hospital donde se encuentran.

Indicó además que no se había permitido el acceso de la familia, de abogados ni de representantes de la ciudad a los mexicanos. Tras la visita de los cónsules, se permitió que la madre de Díaz Cruz pudiera verle.

"Posteriormente, ICE autorizó a que Islas López y Cid tuvieran acceso a Gaspar Avendaño, quien se encontraba esposado de sus dos manos", indica el comunicado y explica que por petición de los cónsules se le liberó una mano para firmar la autorización de representación de los abogados para su caso.

El consulado continúa brindando apoyo y asesoramiento legal a los afectados y su familia.

Entre las voces que han repudiado lo ocurrido están el alcalde Bill de Blasio, el presidente de Brooklyn, Eric Adams, y los congresistas Nydia Velázquez y Jerrold Nadler, que en una carta enviada al director de ICE, Matthew T. Albence, manifestaron su preocupación y pedido una explicación a la agencia.

Adams y líderes comunitarios pidieron hoy explicaciones a ICE y recordaron que este tipo de incidente nunca ha ocurrido en una ciudad santuario como Nueva York.

La Gran Manzana es una ciudad santuario por ley, aprobada por el Concejo en el 2017, que no coopera con autoridades de Inmigración, y que por décadas ha defendido a esta comunidad.

Adams cuestionó durante una conferencia de prensa que los agentes de Inmigración no porten cámaras en sus uniformes como hace la policía de Nueva York.

"ICE hace lo suyo, creando estragos, en muchos casos, como lo hicieron aquí, creando peligro", ha dicho por su parte el alcalde, quien recordó que la policía de la ciudad tuvo que intervenir para "estabilizar" la situación.

Inmigración ha admitido que uno de sus agentes disparó su arma y que ocurrió luego de que se les agrediera físicamente durante el intento de arresto de Avendaño Hernández.

Recuerdan que éste fue arrestado el pasado 3 de febrero por la policía local por manejar con una matrícula falsa de Connecticut y dejado en libertad antes de que pudieran presentar una orden para que se le retuviera bajo custodia.

Agrega que Avendaño Hernández está bajo su custodia así como otro individuo que no identifican y que según los medios locales se trata de Eric Díaz por haber intervenido con el arresto. También que ha iniciado una investigación del incidente.