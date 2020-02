El uruguayo Rodríguez anota su cuarto gol en triunfo de Cruz Azul ante Pachuca

Uruguayo Pezzolano se lleva bronca porque Cruz Azul les ganó con 10 hombres

México, 8 feb (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este sábado, que después de la derrota de su equipo 3-1 ante Cruz Azul en el torneo de Clausura, se lleva bronca porque perdieron ante un equipo con 10 hombres.

"Me llevo una bronca grande porque nos ganaron cuando ellos se habían quedado con 10 y nosotros no supimos responder", confesó el técnico en conferencia de prensa.

Cruz Azul sufrió la expulsión del uruguayo Pablo Ceppelini al minuto 75 del partido, cuando el resultado era de 1-1, por eso Pezzolano lamentó no haber podido controlar el encuentro.

"Tenemos cosas a corregir y nos queda la amargura de que no nos supimos plantar después del gol, ni siquiera sentimos que tuvimos un jugador de más, ahora me preocupa que tenemos que mejorar de visita porque no hemos podido ganar", advirtió.

El estratega uruguayo detectó en su conjunto mucha lentitud en su juego, un defecto que les sucede cuando juegan de visitante.

"Por momentos lo hicimos bien en el juego pero jugamos lento, nos está costando ser más agresivos de visita, habíamos hecho el gol en el momento clave, pero parece que fue la vitamina del rival porque cometimos errores puntuales que nos cuestan goles y nos llevamos la amargura del resultado", explicó.

Y profundizó en lo que su equipo hace mal cuando juega fuera de casa.

"Buscamos ampliar la cancha, mejorar el uno contra uno, meter cambios de ritmo a los partidos; de visitante hemos jugado lento, hoy nos pasó, la idea es mejorar en esos aspectos, si lo hacemos lento parecemos un equipo que toca la pelota sin ningún objetivo".

Pezzolano no quiso dramatizar por la derrota.

"No es para tanto, porque no éramos los mejore hace una semana por vencer a Tigres, ni hoy somos los peores, tenemos que buscar la regularidad y sacarnos la bronca de que teníamos para sacar un buen resultado y no nos podemos equivocar".

Con la derrota, Pachuca pasa a ocupar el lugar 17 de 18 en el campeonato; se quedó con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y tres juegos perdidos.

Para la jornada seis del torneo de Clausura, Pachuca recibirá el sábado 15 de febrero al Puebla.