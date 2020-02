Experto mexicano llama a empoderar a mujeres sobre el uso del condón

México, 13 feb (EFE).- Trabajar en incrementar el empoderamiento de las mujeres latinoamericanas para que decidan sobre el uso del condón es una tarea que tiene pendiente la región al respecto y evitaría contagios de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, dijo este jueves un especialista en México.

En el marco del Día Internacional del Condón, que se celebra el 13 de febrero, Agustín López, director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), dijo que el machismo y los mitos incrementan la falta de uso de esta herramienta contra enfermedades víricas.

"La gente, los jóvenes conocen sobre los condones, pero no los usan, ahí es donde se necesita el cambio", expresó el experto.

Explicó que esto incide en que se den las que son consideradas prácticas de riesgo que provocan no solo infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, la sífilis, gonorrea, hepatitis C, entre otras, sino también embarazos no deseados en jóvenes.

De acuerdo con datos de Onusida, se calcula que dos millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe, y cada año cerca de 35.000 pierden la vida por causas relacionadas con el sida.

En México, señaló López, se estima que más de 200.000 personas están contagiadas con este virus, pero la mayoría no lo sabe.

Señaló que las mujeres deben dejar de lado que el hombre decida sobre el uso de preservativo. "Tenemos que incrementar el empoderamiento de las chicas y jóvenes", aseveró.

Lamentó que pese a que actualmente existe más información al respecto las personas, especialmente los más jóvenes y las personas de la tercera edad, suelen tener una percepción baja de riesgo, pues hoy padecer VIH no es sinónimo de muerte.

"Desafortunadamente hay una percepción de que el tratamiento te cura, pero no acabamos con el VIH, una persona que lo adquiere lo tendrá para siempre, lo que hay son tratamientos antirretrovirales que dan buena condición de vida", manifestó.

Expresó que se debe cambiar la cultura machista, porque pese a que existe una gran apertura de información y de aceptación sexual, todavía las mujeres que negocian el uso del condón son mal vistas.

"A diferencia del hombre a quien se le aplaude si tiene muchas relaciones sexuales", insistió.

Aseguró que es una responsabilidad de los Gobiernos poner el condón a disposición de toda la población, pero también los padres deben quitarse el miedo y dialogar con sus hijos.

Finalmente, recordó que el condón no solo es efectivo contra enfermedades de transmisión sexual, sino para prevenir embarazos no deseados, especialmente en los jóvenes donde México ocupa el primer lugar en la región.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina y el Caribe, el 15 % de los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años y son las complicaciones durante el embarazo y el parto la segunda causa de muerte entre las jóvenes de esta edad en todo el mundo.

CONDONES EN ESTACIONES DE METRO

Este jueves la organización AHF México realizó la entrega de 100.000 condones de forma gratuita en 24 estaciones del metro de la Ciudad de México, con el fin de hacer conciencia en el uso de esta herramienta como método de prevención de enfermedades y embarazos no deseados.

El evento contó con el apoyo de diversas organizaciones como la Clínica Condesa, el Consejo Ciudadano para el VIH, México vivo, Brigada callejera de apoyo a la mujer, Casa de la Sal y marcas como Playbol o Erotika.

Durante la entrega estuvieron presentes las actrices y comediantes Michelle Rodríguez y Dalilah Polanco, además de funcionarios de las organizaciones participantes.