El defensa Domínguez asume que en el duelo Cruz Azul-Chivas no habrá favorito

México, 14 feb (EFE).- El defensa mexicano Julio César Domínguez, del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseveró este viernes que en el duelo de la fecha seis ante Chivas él no puede marcar un favorito por la grandeza de ambas instituciones.

"No puedo decir quién llega favorito porque ambos equipos son de los considerados grandes de México, además de que en el torneo hay altibajos y por eso prefiero no marcar a nadie como favorito", confesó el zaguero en conferencia de prensa.

"La Máquina" llega a este duelo ante Chivas en la posición siete del torneo de Clausura con siete puntos, mientras que Guadalajara es décimo con seis unidades, situación que según Domínguez no es ninguna ventaja para Cruz Azul.

"No veo que tengamos ventaja sobre Chivas, ellos tienen grandes jugadores y quizá no se han encontrado, pero no podemos confiarnos porque en cualquier momento pueden encontrar el ritmo que buscan", detalló el zaguero.

Julio César destacó que el Guadalajara es un rival con fortalezas que se tomarán en serio este sábado.

"Es un equipo dinámico, con jugadores rápidos y llegada al arco contrario, nosotros tenemos que contrarrestar esas virtudes y adueñarnos del mediocampo para dominar el partido", manifestó.

El defensa reconoció en la visita a Guadalajara una oportunidad para obtener la primera victoria fuera de casa para La Máquina que lleva un empate y una derrota en sus salidas de este certamen.

"Nos ha costado sacar buenos resultados de visita y vamos a intentar contra Chivas que eso cambie y cumplir con lo que nos dice el técnico: jugar igual en casa que fuera, creo que por ahí eso es lo único que nos ha faltado", puntualizó.

El defensor mexicano aseguró que están contentos con el desempeño del equipo porque están en los puestos de Liguilla, aunque reconoció que no pueden bajar el ritmo porque falta mucho torneo por recorrer.

"Después de muchos meses al fin estamos en zona de calificación, pero apenas será la jornada seis y no debemos apresurarnos, no podemos dejar puntos en el camino porque el cierre se vuelve más complicado, así que estamos contentos por el desempeño ahora, pero falta mucho camino".

Cruz Azul visita este sábado por la noche a las Chivas del Guadalajara en la fecha seis del torneo mexicano.