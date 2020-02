Miguel Herrera acepta que quiere récords y ser un histórico del América

México, 14 feb (EFE).- El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, aceptó este viernes que aspira a estar en los récords del equipo y a convertirse en un histórico en su paso por las Águilas.

"Me ilusiona y me gusta estar en un club tan grande como América, por eso me ilusiona estar en los récords y ser parte de la historia de este club, y me siento agradecido con los muchachos y las directivas que han confiado en mi proyecto", aseveró él técnico en conferencia de prensa.

Herrera cumplirá este sábado 200 partidos de Liga dirigidos al frente del América, con lo que se pondrá a 21 del chileno Carlos Reinoso, leyenda americanista, quien fue jugador y luego técnico de las Águilas en varias etapas hasta acumular 221 juegos de Liga dirigidos.

Herrera, quien tiene dos títulos de liga con América, no quiso autonombrarse como el estratega ideal para dirigir a un equipo como las Águilas y declaró que eso prefiere dejárselo a medios y aficionados.

"No sé si soy el ideal, pero sí pienso que el técnico ideal para cualquier equipo es el que da resultados y yo trato de darlos. Si se dan aquí seguiré espero durante muchos años para seguir trascendiendo, lo demás se lo dejo a medios y afición para que decidan", confesó Herrera.

América marcha en la cuarta posición del Clausura con 10 puntos y en la sexta fecha recibirán este sábado en el Estadio Azteca al Atlas, undécimo con seis puntos y que acaba de cambiar de estratega.

En ese sentido Herrera expresó que no es ventaja que Atlas tenga en el banquillo a un técnico que apenas tiene un partido en el banco, como es el caso de Rafael Puente, quién tomó las riendas del equipo la semana pasada, en sustitución del argentino Leandro Cufré.

"Rafa Puente es un técnico joven que puede o no equivocarse, pero empieza apenas su camino en Atlas; es un técnico de la nueva camada, es mexicano y ha demostrado en sus equipos que le gusta ir al frente, así que habrá que tener cuidado con su equipo", advirtió.