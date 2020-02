Brasil y México, con "expectativas altas" antes de la Copa de Naciones de Salto

Wellington (EE.UU.), 16 feb (EFE).- Tanto el equipo brasileño como el mexicano tienen "grandes expectativas" para ganar la Copa de Naciones de Salto de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), según indicaron sus jinetes minutos antes de comenzar la prueba.

La competición, patrocinada por Longines, que se celebra este domingo en Wellington (sureste de Florida) es la primera de las pruebas regionales en Norteamérica (EE.UU., México y Canadá) y la final se celebrará en Barcelona el próximo octubre.

Tres de los cuatro componentes del equipo mexicano son sub 25, entre los que se encuentran Daniel Rihan Goyeneche, Carlos Hank Guerreiro y Manuel González Dufran, y junto con el veterano Nicolás Pizarro conforman una mezcla de juventud y experiencia.

"Ahora en México tenemos mucha hambre para nuestro país para hacer cosas grandes y nos está yendo bien", dijo a Efe el jinete mexicano Carlos Hank Guerreiro.

El equipo buscará repetir la gesta que ya logró el año pasado y intentará volver a levantar el trofeo de campeones, ya que parece haber encontrado la clave del éxito, "el trabajo en equipo".

"La base del éxito de México es que por fin han comprendido que como equipo tienen más oportunidades que individualmente y se empiezan a respetar entre ellos", explicó la directora de alto rendimiento de la Federación Ecuestre Mexicana, Daniela García Nigaglioni.

Por su parte, el equipo brasileño compuesto por Cassio Rivetti, Eduardo Pereira de Menezes, Rodrigo Lambre y Rodrigo de Paula Pessoa, también llega a la competición con "grandes expectativas para lograr la victoria".

"Tenemos fuertes expectativas porque es un grupo fuerte de buenos jinetes. Es una Copa de Naciones un poco pronto en el año, pero saltamos bien esta semana y creo que podemos pelear", indicó el Lambre a Efe.

Esta prueba, que es un preludio de los Juegos Olímpicos de Tokio, reúne a los mejores atletas de la disciplina, y es el único deporte que permite la competición mixta.

Además, tanto Reino Unido como Estados Unidos compiten con un equipo compuesto únicamente por mujeres, una asignatura pendiente para México, que no cuenta con ninguna entre sus filas.

"Lamentablemente no tenemos muchas mujeres pero no habría nada que me gustaría más", lamentó García.

La gran novedad de la competición este año es el cambio de formato, ya que al igual que en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde competirán en equipos de tres, solo las tres mejores puntuaciones contarán, un formato que ha levantado "incertidumbre entre los jinetes".

El belga Stanny Van Paesschen, seleccionador nacional de México en los últimos tres años, asegura que es "bastante positivo" con el cambio de formato, pero echa en falta la posibilidad de cambiar al cuarto jinete "cuando se necesite" y no cuando la norma dicte.

"La mayoría de la gente está en contra de los cambios en los deportes, pero este deporte necesita un cambio", explicó el belga.