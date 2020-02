Los Pumas esperan a un Morelia dispuesto a quitarles el invicto

México, 19 feb (EFE).- El defensor de los Pumas Johan Vásquez afirmó este miércoles que el Morelia, su próximo rival en el torneo Clausura, se esforzará por quitarles el invicto.

"Todos los equipos poco a poco nos van conociendo más y ahora viene Morelia, que sabemos no pasa por un buen momento, pero va a venir a matarse por quitarnos el invicto", advirtió el zaguero de los felinos en conferencia de prensa.

Dirigido por el español Míchel, los Pumas lideran el Clausura con 14 puntos y son el único equipo invicto hasta la fecha seis del certamen. En la siete Pumas recibirán en el estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana a Monarcas Morelia, conjunto que marcha en la posición 16 de 18 de la tabla.

A pesar del invicto, Vásquez subrayó que Pumas no ha ganado nada en el torneo y aunque en este momento son líderes no pueden ponerse a pensar en la Liguilla.

"Estamos pensando en Morelia, no en que si ganamos cuatro partidos seguidos amarramos liguilla, porque si nos descuidamos podemos caer, debemos estar concentrados y saber que no hemos ganado nada", advirtió el defensor.

Para Johan Vásquez, la clave del buen paso del conjunto dirigido por el español Míchel es la buena conjunción que han tenido los refuerzos y la buena puntería en el tiro a gol.

"Se nos ha dado el gol, todos pueden anotar y no dependemos de nadie para anotar, además, en el tema defensivo, poco a poco vamos mejorando", sentenció.

Pumas es la mejor ofensiva de la Liga, suma 15 goles a favor a cambio de ocho tantos recibidos, números que según Vásquez le han devuelto a Pumas su ADN ganador.

"El protagonismo siempre lo vamos a tener porque Pumas es un equipo grande, pero lo más importante es que está regresando a su ADN ganador", enfatizó.

Johan Vásquez, de 21 años, ha jugado todo el torneo como titular tras su llegada a Pumas como refuerzo para este Clausura procedente del Monterrey, conjunto con el que jugó dos partidos en el Apertura 2019.

"Aquí he tenido continuidad, es la diferencia entre Pumas y Monterrey, he jugado a pesar de los errores, Míchel me ha hecho sentir como en casa y estoy a muerte para jugarme el puesto", concluyó.