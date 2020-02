Secuestran a un periodista en el estado mexicano de Morelos

México, 20 feb (EFE).- El periodista mexicano Adrián Fernández fue secuestrado por personas armadas el miércoles por la noche en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, centro de México, informó este jueves la organización Artículo 19.

Según testigos y tras los primeros informes, un grupo de hombres armados ingresaron al bar llamado México Lindo en el centro de Cuernavaca, donde asesinaron a un empleado del lugar y se llevaron a Fernández, quien es director de la revista Perfil.

"Artículo 19 tiene conocimiento de la privación ilegal de la libertad del periodista y dueño de la Revista Perfil , Adrián Fernández, quien fue sustraído del bar México Lindo por sujetos armados con uso de la fuerza, la noche del 19 de febrero en Cuernavaca, Morelos", apuntó la organización dedicada a la libertad de expresión y de la prensa en Twitter.

Ante tal escenario, la organización exigió a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México y a las autoridades estatales "una efectiva coordinación y la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas para garantizar la localización inmediata con vida del periodista".

Versiones indican que Fernández celebraba su cumpleaños en este establecimiento y hasta ahora no se sabe su paradero ya que las autoridades no dado información mayor del caso.

Este jueves la esposa de Fernández, Yessenia Balvas Fajardo, se manifestó frente a la Fiscalía del Estado de Morelos y pidió al gobernador estatal Cuauhtémoc Blanco que haga su trabajo y regrese con vida al periodista.

"No sé nada de él, estoy preocupada y he venido a pedirles que no dejen de buscarlo. Él es un buen hombre", dijo a medios la esposa.

En el sitio de internet de la revista Perfil se apunta que "es la única revista sociopolítica en Morelos con un análisis serio del acontecer político en el Estado"

"Contamos con la opinión de los mejores analistas políticos, jurídicos y económicos del estado, nuestro compromiso es con la verdad y un análisis profesional de los acontecimientos más importantes en el Estado de Morelos", apuntó el texto.

México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

Según Artículo 19, un total de 47 asesinatos de periodistas se registraron durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Desde que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se estima que al menos 11 reporteros han fallecido en casos relacionados a su labor profesional.