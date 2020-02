4-0. Cruz Azul golea a Portmore y accede a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Contenido relacionado

México, 25 feb (EFE).- El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del mexicano afirmó que su equipo pretende ser campeón de la Liga de campeones de la Concacaf y por eso no le debe interesar el rival que le toque rumbo a la final.

"No tengo preferencia por un rival, tenemos que enfrentar al que sea si queremos salir campeón y sabemos que cada vez los rivales serán más fuertes, así que no tengo preferencia por lo que pueda venir", aseveró el estratega en conferencia de prensa al final del juego en el Estadio Azteca.

Cruz Azul venció este martes al Portmore United de Jamaica por 4-0 en el partido de vuelta, ganó 2-1 en la ida, de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf y ahora espera rival en los cuartos de final en los que irá contra el mejor entre el León y el Los Angeles FC.

El abultado marcador que obtuvo su equipo dejó contento al timonel uruguayo de La Máquina.

"Sin duda que me voy comentó por el resultado, fue un partido similar al de allá, la diferencia fue que ahora, al no subestimar al rival, fuimos contundentes y pudimos reflejarlo en el resultado, me quedo con la actitud y el hambre de ir a buscar el resultado", detalló Siboldi.

Robert Dante resaltó que a pesar de las rotaciones que hizo en el cuadro titular el desempeño de su conjunto fue consistente.

"Demostramos que a pesar de las rotaciones el equipo mantiene un nivel, hoy los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar cumplieron y eso me deja tranquilo porque nos acercamos a la consistencia que tanto buscamos", subrayó.

Sobre la afición que no dejó de apoyarlos durante los 90 minutos del partido, Siboldi mencionó que poco a poco logran atraerla de vuelta al estadio.

"Está en nosotros en ir convenciendo a la afición que vengan a vernos y sigan asistiendo al estadio a acompañarnos en las alegrías que buscamos darles. Antes venía muy poca gente al estadio y poco a poco vamos que nos acompañan en mayor cantidad", concluyó.

Cruz Azul es el segundo equipo más ganador de títulos en la historia de la Liga de Campeones de Concacaf; suma seis, uno menos que el América, también del fútbol mexicano, que es el máximo ganador del certamen.