"Celebrities" que desafían el reloj biológico

Por razones personales, económicas o laborales, cada vez son más las mujeres que retrasan la maternidad hasta después de los 40, incluso rozando los 50. Cumplir años no es sinónimo de renunciar a la maternidad.

Gracias a la ciencia, hoy en día, las mujeres pueden compaginar la maternidad con la menopausia. Son muchas las celebridades que han sido mamás -primerizas o no- desafiando el tic-tac del reloj biológico.

Es el caso de la actriz Anabel Alonso que será mamá a los 55 años junto a su pareja la directora y también actriz argentina Heidi Steinhardt, de 42, quien está asumiendo la gestación del bebé, según publicaba este miércoles la revista ¡HOLA!.

Una decisión que también tomó Brigitte Nielsen en 2018, cuando pasó a engrosar la lista de mujeres que compaginar la maternidad y la menopausia, al dar a luz a los 54 años.

Janet Jackson veía cumplido su sueño de ser madre tras dar a luz a un niño, Eissa, a los 50, fruto de su relación con el empresario catarí William Al Manina.

A este club también pertenecen la actriz Rachel Weisz, ganadora de un Óscar por su interpretación en "El jardinero fiel" (2005), que a los 48 años dio a luz una niña junto a su marido Daniel Craig, de 50.

Un mes antes de cumplir 50 años, Laura Linney alumbró a su primer hijo, Bennett. Halle Berry, con 47, tuvo a su hijo Maceo Robert y Kelly Preston, a los 48 tuvo junto a John Travolta a su hijo Benjamin.

Eva Longoria tampoco renunció a su sueño de ser madre. Con 43 años, dio a luz a su bebé Santiago Enrique, un caso parecido al de Adriana Karembeu que con 46 tuvo a una hija, Adriana, junto a André Ohanian, el empresario armenio con quien se casó en el 2014, después de separarse en el 2011 del futbolista Christian Karembeu, de quien tomó su apellido.

Susan Sarandon también fue madre con 47 y su compañera de reparto en la película, "Thelma&Louise" (1991), Geena Davis tuvo a su primera hija con 46 y luego a su gemelos Kian y Kaiis dos años después.

La cantante Mariah Carey, no había sido fácil, pero en 2011, con 42 años dio a luz a sus gemelos al igual que Celine Dion quien alumbró a sus gemelos tras someterse a un tratamiento de fecundación "in vitro" en 2010 cuando tenía 42 años. Meryl Streep tenía la misma edad cuando dio a luz a su cuarto hijo.

Uma Thurman, protagonista de "Pulp Fiction" (1994), tenía 41 años cuando dio la bienvenida a Luna, su tercer hijo. Nicole Kidman, que ya era madre de dos niños adoptados, Isabella y Connor, junto con su ex marido, Tom Cruise, fue madre biológica a los 40 años.

Emma Thompson ha vivido la experiencia de la maternidad en la madurez, a los 40 años como también hizo Mónica Bellucci, actriz que fue madre por primera vez pasados los 40, y repitió cinco años después.

"Deva llegó en un momento perfecto para mí. He hecho muchas cosas en mi vida, he estado en muchos sitios, he tenido momentos estupendos. Cuando ella vino estaba preparada para darle todo lo que necesitara”, confesó la actriz italiana en una entrevista a la revista Vanity Fair.

Las periodista Gloria Serra y Ana Rosa Quintana fueron madres de gemelos antes de cumplir los 50. EFE

