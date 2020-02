Aguirre: "Esperábamos que nos dejaran fichar"

Leganés (Madrid), 28 feb (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Leganés, lamentó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) nos les haya dejado fichar tras la salida de Martin Braithwaite rumbo al Barcelona después de que se abonase su cláusula de rescisión fuera del periodo de traspasos.

"Nosotros esperábamos que nos dejaran fichar. Que nos ayudaran con el reglamento. Está claro que no esperamos nada de nadie. Estamos los que estamos y creo que con eso nos salvaremos", señaló ante los medios de comunicación en la previa del duelo contra el Alavés.

Preguntado acerca de si cree que el criterio hubiese cambiado siendo ellos un equipo de los llamados grandes, respondió: "No lo sé, es difícil. Sé que a nivel de Europa, porque me preocupo por ver cosas que ponen en otros países, el Leganés tiene el apoyo del fútbol internacional. Suena muy injusto que te saquen a un jugador y no te permitan reemplazarlo".

"Pero son las reglas que hay, nadie nos engañó. Las aceptamos y nadie se puede quejar, yo no me quejo. Creo que puede haber un antes y un después de esta situación y es de sabios rectificar, pero en este momento no hay vuelta atrás. Tampoco nos quejamos. Tengo mucha confianza en lo que tengo ahí, bajo ninguna circunstancia vamos a poner un escudo o un pretexto", añadió.

Asimismo defendió a los delanteros centros con los que cuenta ahora, Guido Carrillo y Miguel Ángel Guerrero, descartando fichar a un jugador libre: "Guido lo trajimos por algo. Tiene una trayectoria impresionante. Que estaba en mejor momento En Nesyri... bueno, en mi primer partido aquí estuvo en el banquillo. Que Braithwaite estaba en mejor momento... pero es que ya no están. Ahora es su momento. Y Guerrero confiamos en él hace un mes".

"Ahora ya no podemos decir que ya no sirve. ¿Traemos a uno que está en su casa desde hace ocho meses?. Por Guerrero pagamos, y pagamos mucho, que no nos sobra ni dinero. Juega y demuéstrame que te valgo. Eso lo saben ellos y están con unas ganas enormes. Son aptos para marcar goles para este Leganés. Y no solo esos dos. Aquí tenemos que mojarnos todos", indicó.

En la misma línea, señaló: "Si el equipo no ha funcionado es porque no he sido capaz de encontrar un once o una forma de juego. ¿La teníamos con Braithwaite y En Neyri? Es cierto. Desde que llegué el primer día vi que eran distintos en ataque, con gran velocidad. Jugamos de una manera que funciono pero si se van los dos, hay que buscar las características de otros jugadores. No nos quejamos, son igual de buenos y capaces".

Aguirre se mostró convencido de que los dos darán 'un paso al frente': "Que nos den por muertos desde fuera me importa una mierda. Que digan que nos vacunaron con dos jugadores no me importa. Mi trabajo es entrenar con ellos y trabajar con ellos. Guerrero y Guido han hecho buenas cosas, pero no podían jugar porque había otros en mejor momento. Se acabó ese pretexto".