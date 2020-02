La reinvención de Pokémon y las secuelas se imponen en los estrenos de marzo

Patricia Muñoz

Madrid, 29 feb (EFE).- La vuelta del fenómeno Pokémon, que llega con un "remake" de "Pokémon Mundo Misterioso" (2006), uno de los juegos más emblemáticos de la saga, y el retorno de series como "Nioh", "Doom" o "Animal Crossing" marcan los lanzamientos de marzo.

- "POKÉMON MUNDO MISTERIOSO: EQUIPO DE RESCATE DX" (6 de marzo, Switch).

Vuelve el fenómeno Pokémon a través de un "remake" de uno de los juegos que más llamó la atención allá por 2006 cuando la Nintendo DS y la Game Boy Advance eran las estrellas de las consolas portátiles.

En esta secuela de una de las sagas más famosas del mundo de los videojuegos el usuario no deberá ponerse en la piel de un entrenador Pokémon sino que tendrá que formar un equipo de rescate con el que salvar al mayor número de criaturas atrapadas en distintas cuevas y mazmorras, las cuales deberá explorar.

- "ORI AND THE WILL OF THE WISPS" (11 de marzo, PC y Xbox One).

Continuación del conocido videojuegos de plataformas "Ori and the Blind Forest" que llega a PC y Xbox One gracias al desarrollo de Moon Studios y la edición de Microsoft.

El juego mantiene su atractivo y elegante diseño artístico y visual así como su estilo y mecánicas para ofrecer una nueva aventura en la que el jugador deberá descubrir los misterios escondidos en el bosque de Nible y desvelar así el destino verdadero de su protagonista.

- "NIOH 2" (13 de marzo, PS4).

Entre espíritus y demonios que rondan por el Japón del periodo Sengoku nace la segunda parte de la saga desarrolla por el estudio Team Ninja, creadores de "Ninja Gaiden".

Esta segunda entrega es, sin embargo, una precuela del primer videojuego ya que se remonta a una época anterior a la vivida en la primera parte de la saga. Un periodo en el que el samurái William Adams tendrá que hacer frente a unos seres mitológicos, los yokais, pertenecientes al folclore japonés.

Como novedad, este videojuego, exclusivo de PS4, permite al usuario adoptar el poder y las habilidades de los yokai para afrontar el nuevo sistema de combate desarrollado por Team Ninja.

- "MLB THE SHOW 20" (17 de marzo, PS4).

En este mes de marzo hay cabida también para satisfacer los deseos de los amantes de los videojuegos deportivos. Serán los usuarios de PS4 los que tengan, gracias a Sony San Diego, la posibilidad de crear y administrar su propio equipo de béisbol y competir de manera online, entre otras modalidades, contra otros jugadores.

Más realismo, nuevos modos de juego y una mayor personalización para una saga deportiva, de gran éxito en Estados Unidos, que tendrá su replica en Xbox One y Nintendo Switch a partir de 2021.

- "ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS" (20 de marzo, Switch).

Una isla desierta es el escenario de esta nueva secuela de la saga "Animal Crossing" que llega a Switch el próximo 20 de marzo. En la línea de las anteriores ediciones de la saga, la cual empezó en 2004 con su versión de Nintendo Game Cube, el juego se basará en la estrategia para crear y desarrollar una aldea o pueblo desde cero.

Un videojuego de simulación de vida, similar a sagas como "Los Sims", en el que es el usuario el que toma las riendas y crea su propia historia con la construcción, decoración y gestión de su nueva realidad animada.

- "DOOM ETERNAL" (20 de marzo: PC, PS4 y Xbox One).

Otra secuela, esta vez dentro del género de acción tipo 'shooter', aterriza en prácticamente todas las plataformas para disfrute de un gran abanico de jugadores. Desarrollada por id Software y editado por Bethesda, "Doom Eternal" vuelve con más fuerza y más demonios que su antecesor.

Dosis de violencia a borbotones, tiroteos interminables y el objetivo de extinguir a la plaga de demonios que ha invadido la Tierra. Esa será la misión del jugador, quien controlará a un Slayer, el personaje principal de la saga, más poderoso y destructivo que en la anterior entrega.

- "HALF-LIFE: ALYX" (23 de marzo, PC).

La lucha contra una raza alienígena que invade el planeta Tierra es el punto de partida de esta nueva historia que se sitúa, cronológicamente, entre lo acontecido en "Half-Life" y "Half-Life 2". Alyx Vance y su padre Eli serán los líderes de una Resistencia que tendrá que hacer frente a la ocupación de la Alianza.

Desarrollada y editada por Valve para PC, esta nueva entrega de la saga ha sido especialmente creada para que los jugadores utilicen un sistema de realidad virtual. Lo interesante es que, además de Valve Index, el juego es compatible con otros sistemas de realidad virtual como HTC Vive, Oculus Rift y Windows Mixed Reality.

- "GWEN: THE WITCHER CARD GAME" (24 de marzo: PC, PS4, Xbox One y Dispositivos iOS y Android).

Nuevo videojuego de estrategia y cartas basado en el juego homónimo que aparecía en "The Witcher III". Desarrollado por el estudio polaco CD Projeket RED, encargado de adaptar las famosas novelas al mundo digital, el videojuego es gratuito, aunque permite realizar compras para conseguir mejoras.

Los amantes de las cartas coleccionables podrán competir, de manera online, con jugadores de todo el mundo y mostrar su habilidad para engañar y evitar ser engañado en un juego en el que la estrategia y la reflexión se convierten en elementos clave para derrotar al enemigo.

- "ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4" (27 de marzo: PC, PS4, Switch y Xbox One).

Desarrollado por Koei y editado por Bandai Namco, una nueva entrega del universo "One Piece" aterriza en prácticamente todas las plataformas del mundo 'gamer'.

La saga de acción y aventuras basada en las peleas de acción masiva, con hordas de enemigos que derrotar de manera simultánea, se extiende con una cuarta parte que busca mejorar los resultados de la tercera edición, la más aclamada hasta la fecha.

Como novedad, la cuarta parte de la saga ofrecerá al usuario la posibilidad de controlar, sin restricciones, a personajes gigantes como Big Mom o Katakuri en su 'Modo Libre', explorando nuevos escenarios y realizando pequeñas misiones ajenas al 'Modo Historia'. EFE

