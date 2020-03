La cantante y actriz Ximena Sariñana, nueva embajadora de ONU Mujeres México

México, 3 mar (EFE).- La cantante y actriz Ximena Sariñana se unió este martes a ONU Mujeres México como embajadora de buena voluntad, un compromiso que la llevará a difundir durante dos años la voz de la organización en materia de género.

"Me siento tremendamente afortunada y honrada de recibir este nombramiento por parte de ONU Mujeres. Con esto reitero el trabajo que vengo haciendo hace ya muchos años respecto a la igualdad de género", dijo Sariñana en la conferencia de prensa en la que se anunció esta alianza.

En este sentido, la cantante explicó que está preparando "el disco más inclusivo que se ha hecho jamás", en el que han trabajado productoras y realizadoras mujeres y ha colaborado con la plataforma "She is the music", cuya misión es visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo musical.

El disco visibilizará que en la industria hay "mujeres muy talentosas". "No solamente artistas, sino también tras bambalinas", subrayó.

La representante de ONU Mujeres México, Belén Sanz, destacó la coherencia entre la obra de Sariñana y este nuevo compromiso feminista que ahora emprende, y alabó la función de las embajadoras para llevar los mensajes de la institución a una audiencia más amplia.

La vocalista dijo que tiene "mucho que aportar" a la organización y todavía más en un año "clave para la igualdad de género", en el que se cumplen 25 años de la declaración de la Plataforma de Acción Pekín, un programa pionero de empoderamiento de la mujer.

Ciudad de México tendrá un papel importante en la celebración de ese cuarto de siglo, ya que acogerá el próximo mayo el Foro Generación Igualdad de la ONU.

La artista mexicana, que reconoció haber "sentido miedo en las calles" por el hecho de ser mujer, lanzó un mensaje para todas aquellas que son violentadas.

"Es muy complejo y complicado tratar de dar consejos desde alguien que no está pasando por esa situación. Pero creo que lo más importante y parte del trabajo de ONU Mujeres es dar información para que vean que no están solas, que hay algo que se puede hacer al respecto", indicó.

Ximena Sariñana, al recibir este martes su carta de aceptación, se convirtió en la primera celebridad en ejercer como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres México, justo en el año en que el organismo celebra su décimo aniversario a nivel mundial.

La institución cuenta internacionalmente con voces como las de las actrices estadounidenses Nicole Kidman, Emma Watson y Anne Hathaway y la futbolista brasileña Martha Vieira.