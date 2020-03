De "The Seventh Seal" a "The Exorcist", diez películas clave de Max von Sydow

Madrid, 9 mar (EFE).- Su papel de caballero medieval atormentado que juega al ajedrez con la Muerte en "The Seventh Seal" (1957), de Ingmar Bergan, es el más icónico de la dilatada trayectoria de Max von Sydow, con más de 150 títulos incluido uno sin estrenar, "Echoes of the past", de Nicholas Dimitropulos.

Leyenda del cine europeo y de Hollywood, Von Sydow ha sido héroe y villano, su rostro anguloso e intenso era perfecto para papeles dramáticos. Se ha puesto en la piel de Jesucristo, de enemigo de James Bond, de sacerdote experto en exorcismos o de jefe de un campo de prisioneros nazi y ha filmado con Woody Allen, Steven Spielberg o John Huston.

Aunque ya había cumplido los 90, no paró de trabajar hasta la actualidad, con sus apariciones más recientes en "Star Wars: The Force Awakens" (2015), la serie "Game of Thrones" (2016) y hasta "The Simpsons" (2014). Estos son algunos de sus títulos más representativos.

1.- "THE SEVENTH SEAL" (1957), INGMAR BERGMAN

Una de las grandes películas de la historia del cine y de las más celebradas de su director, el también sueco Ingmar Bergman, que condensa en ella su búsqueda de respuestas sobre el sentido de la vida y la existencia de Dios.

Durante el Festival de Sitges de 2016, que dio a Von Sydow su gran premio honorífico, el actor recordaba que al principio su personaje, ese caballero andante del siglo XVI que regresa de las Cruzadas, no hablaba, aunque luego Bergman decidió escribirle diálogos. Fue un ejercicio experimental, señaló, y nunca imaginaron que llegara a tener la influencia que tuvo.

2.- "THE VIRGIN SPRING" (1960), INGMAR BERGMAN

Ambientada en la Suecia medieval, fue la película que lanzó a la fama internacional a Bergman y con ella a Von Sydow, una historia de violación y venganza, con trasfondo religioso, que obtuvo el Óscar y el Globo de Oro a mejor filme extranjero y una mención especial del Festival de Cannes.

El sueco interpreta al rey Töre, quien envía a su hija Karin a hacer una ofrenda a la Virgen y durante el camino es violada y asesinada. Las críticas e interpretaciones sobre el mensaje religioso que contiene han hecho correr ríos de tinta.

3.- "THE GREATEST STORY EVER TOLD" (1965), GEORGE STEVENS

Fue su primer papel en Hollywood haciendo nada menos que de Jesucristo en una producción de proporciones y duración épicas que resultó un fiasco en taquilla. La película narraba, a partir de los Evangelios, la vida de Jesús y contaba en su reparto también con Charlton Heston, Sidney Poitier, Telly Savalas o John Wayne.

En su momento, Von Sydow dijo que era el papel más difícil de su vida, por las expectativas con las que tenía que lidiar. Durante el rodaje no podía fumar entre tomas, ni tomar alcohol después de trabajar, ni mostrarse afectuoso con su mujer en el set.

4.- "PELLE THE CONQUEROR" (1987), BILLE AUGUST

Von Sydow la mencionaba entre sus películas favoritas. "Me encantó el guion y la historia de 'Pelle el conquistador', basada en una novela danesa de finales del siglo XIX, que era la primera que dignifica a la clase trabajadora y quizá también una de las mejores novelas danesas, en el que interpretaba a un miserable, desgraciado pero a la vez maravilloso", dijo en Sitges en 2016.

La película de Bille August obtuvo la Palma de Oro de Cannes y el Óscar a mejor filme extranjero y Von Sydow fue candidato al Óscar al mejor actor. Cuenta la historia de un padre y un hijo suecos que emigran a Dinamarca en el siglo XIX en busca de una vida mejor.

5.- "THE EXORCIST" (1973), WILLIAM FRIEDKIN

Enorme taquillazo y referente del cine de terror, "El exorcista" relata el fatídico caso de posesión satánica de una niña de doce años cuya madre busca la ayuda de dos sacerdotes expertos para salvarla.

Frente al inexperto padre Karras (Jason Miller), Von Sydow aporta su contundente y digna apariencia para interpretar al heroico padre Merrin, quien resiste imperturbable a los embates y burlas del diablo y a sus agresiones sin detener el ritual.

6-. "VICTORY" (1981), JOHN HUSTON

Una de las más aplaudidas películas sobre fútbol de la historia y con uno de los repartos más improbables ya que reunió a Sylvester Stallone, Michael Caine y Max von Sydow junto a una constelación de estrellas del fútbol como Pelé o Bobby Moore.

Inspirada en un hecho real, un partido que enfrentó en 1942 a exjugadores ucranianos con un equipo alemán en la época de la ocupación nazi, la historia ficticia traslada ese partido a un campo de concentración en el que los presos se juegan su libertad. Von Sydow es el jefe nazi del campo.

7.- "THREE DAYS OF THE CONDOR" (1975), SYDNEY POLLACK

Thriller de espionaje político esencial de los 70, y cuarta colaboración entre el director Sydney Pollack y el actor Robert Redford, la trama gira en torno a un modesto funcionario que al regresar al trabajo un día encuentra a todos sus compañeros muertos.

En su fuga se ve obligado a secuestrar a una mujer (Faye Dunaway) con quien vive una historia de amor. Von Sydow interpreta a Joubert, el asesino despiadado que los persigue, un tipo de apariencia fría y educada y rostro inescrutable.

8.- "MINORITY REPORT" (2002), STEVEN SPIELBERG

Basada en un relato corto de Philip K. Dick, la película fue un éxito de crítica y público, con un reparto encabezado por Tom Cruise y Colin Farrell y una historia futurista sobre una unidad especial de policía que se dedicaba a arrestar a los criminales antes de que llevaran a cabo sus fechorías.

El papel del sueco era el de Lamar Burguess, el jefe esa unidad llamada PreCrimen que busca instaurar ese sistema en todo el país. La película también se hizo famosa por predecir muchos inventos tecnológicos, desde las interfaces táctiles al reconocimiento biométrico.

9.- "STAR WARS: THE FORCE AWAKENS" (2015), J.J.ABRAMS

Ya había entrado en el universo de los héroes del cómic cuando estos aún no eran legión en el cine, haciendo el papel de villano en "Flash Gordon" (1980) pero en el séptimo episodio de "Star Wars" cambia de bando para defender a los Jedi.

Tiene un papel pequeño, pero contundente, como el explorador galáctico Lor San Tekka que se enfrenta a Kylo Ren (Adam Driver) cuando éste da con él en su búsqueda de Skywalker.

10.- "EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE" (2011), STEPHEN DALDRY

Pese a su larga y prestigiosa carrera, Von Sydow no se llevó ninguno de los grandes premios del cine. Su segunda y última nominación al Óscar le llegó en 2012 por "Extremely Loud & Incredibly Close", un filme en el que hacía un extraño personaje, mudo y sin nombre.

En una producción que contaba con Tom Hanks, Sandra Bullock o Viola Davis, la Academia de Hollywood solo destacó la, como siempre, impecable interpretación de este enorme actor sueco.

Por Magdalena Tsanis