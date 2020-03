Grandes firmas audiovisuales y de turismo confirman cita en Platino Industria

México, 9 mar (EFE).- El mercado del audiovisual, del turismo y de la educación en Iberoamérica convergerán en los Platino Industria, evento que se celebrará del 1 al 3 de mayo en el Barceló Maya Arena de Rivera Maya, en el Caribe mexicano.

El foro contará con la presencia de importantes empresas de medios de comunicación y entretenimiento, según anunció la organización este lunes desde Ciudad de México.

Warner Media, Motion Pictures Association, que representa a los productores y distribuidores del contenido creativo más grandes del mundo, además de firmas como Latido Films, Olympusat, Somos TV, Albavisión, Ibermedia, Telefónica, Iberia, entre otras destacadas empresas e instituciones estarán presentes en Platino Industria.

Los organizadores apuntaron que también estarán el canal mexicano TV Azteca, empresa de contenido audiovisual con fuerte presencia en Latinoamérica, y Claro Video, del multimillonario Carlos Slim, la cual recibirá proyectos en un "pitching" para series y exhibirá dos adelantos exclusivos de sus próximas producciones y la de una película mexicana restaurada.

Señalaron que además destacará la asistencia de la Asociación de Productores de Cine y Televisión de Turquía, (TESIYAP), cuyos miembros producen casi el 100 % del cine y la televisión en ese país; así como la de Ibermedia, el fondo de ayuda y cooperación para la cinematografía iberoamericana.

Platino Industria informó este día que también llegarán tres redes de canales de gran importancia en el audiovisual que tienen su sede en Estados Unidos: Olympusat, Somos TV y Albavisión, enfocadas en el mercado hispano en Estados Unidos y con presencia en diversos países de Latinoamérica.

En esta primera edición de Platino Industria participarán distribuidoras españolas como Caramel Films, que ha estrenado títulos como "El oficial y el espía", "Los miserables" o "Ida".

También estará la agencia de ventas internacionales Latido Films, enfocada en películas de habla hispana y que ha comercializado títulos como "Buñuel in the labyrinth of the turtles" o "Chavela"; además de las argentinas Austral Films, Filmsharks y 3cFilms.

A la cita, que tiene como objetivo potenciar negocios y generar proyectos y alianzas, asistirán los reconocidos productores españoles Gerardo Herrero ("El reino") y Miguel Asensio Llamas ("Hazlo hombre"); y el argentino Fernando Sokolowicz, productor entre otras de la premiada "El ciudadano ilustre".

Según los organizadores, empresas globales como la distribuidora Under the Milky Way y la gestora de derechos de cine y televisión Fintage House también participarán en el encuentro, a través de sus representaciones en España y en América Latina, respectivamente.

Al encuentro también acudirán la empresa mexicana de postproducción de sonido Planet Audio; el despacho para asesoría legal en proyectos audiovisuales Clearance&Copyrigth y En Conexión.

Platino Industria ha puesto en marcha el "pitch destination to producer", cuyas bases se encuentran en internet, programa que ya se están recibiendo las primeras candidaturas a participar en esta cita.

Por otra parte, la Comisión de Filmaciones de Guanajuato, estado del centro de México, la dirección general de cine de República Dominicana, y representantes de Colombia, Perú y Ecuador, además de presentar su candidatura, estarán presentes en el mercado.

El foro de coproducción audiovisual entre España y México, Mestizo Lab, que busca promover la realización de contenidos para todo tipo de plataformas, también estará recibiendo proyectos.

Otras firmas que estarán presentes serán las agencias de comunicación Art Kingdom y de talento Talent On The Road Management.

Platino Industria "pretende abrir oportunidades de negocio e intercambio" para todo tipo de personas e instituciones -desde Gobiernos hasta productores y directores- que busquen vincular el sector audiovisual con otros ámbitos como la educación o el turismo.

De hecho, en este foro las entidades de promoción turística y de gestión de destinos afiliados a la Organización Mundial del Turismo (OMT) podrán también presentar sus proyectos frente a los productores de la industria audiovisual.

Los Premios Platino Xcaret de Cine Iberoamericano - la séptima edición tendrá lugar este 3 de mayo- son promovidos por la española EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), junto a FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), con el apoyo de las Academias e Institutos de cine iberoamericanos, Latin Artis y la Fundación AISGE.