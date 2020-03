Jaime Lozano asegura que en el Preolímpico no habrá pretextos para México

Guadalajara (México), 10 mar (EFE).- El seleccionador preolímpico de México, Jaime Lozano, aseguró este martes que si bien no tuvo tiempo para trabajar desde antes con las figuras del equipo, ni él ni sus jugadores tendrán pretextos para no obtener un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Pretextos no hay una vez que se da la lista. Esta es la mejor lista. Me hubiera encantado tener convocatorias con este grupo, que por distintos motivos no se pudo. Es la realidad de una selección sub-23 de cualquier país, es complicado tener a todos los jugadores en todas las convocatorias", expresó.

Lozano dio a conocer la lista de los 20 futbolistas con los que asumirá el Preolímpico de la Concacaf, integrada por figuras con experiencia en Primera división, algunas con convocatorias a la selección mayor.

El gran ausente del equipo es el extremo del Betis de LaLiga española, Diego Láinez, quien se recupera de una cirugía de apendicitis.

"Lo que menos tienes en una selección nacional es tiempo y es difícil traer a jugadores que son buenos pero que no ha trabajado tanto. Eso me hizo tomar la decisión de no incorporarlo a esta lista", explicó.

México jugará el Preolímpico en el Grupo A en el que enfrentará a Estados Unidos, Costa Rica y República Dominina.

El Tri debutará el 20 de marzo ante los dominicanos, enfrentará el 23 a los costarricenses y cerrará las eliminatorias el 26 frente a los estadounidenses.

Los mexicanos se concentrarán el próximo domingo en Guadalajara, sede de la competencia, donde Lozano terminará de armar su estrategia para asumir el certamen que dará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.