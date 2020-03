Madrid, 12 mar. (EFE).- Céline Dion, una diva con estilo propio que se ha convertido en un referente de moda. Se atreve con todo, nada le parece imposible y aprovecha cada una de sus apariciones en publico o redes sociales para dejar boquiabiertos a sus fans.

No cabe duda de que Céline Dion, que ha pospuesto su actuación, prevista para mañana, en Pittsburgh, para el 18 de noviembre de 2020, según ha anunciado en sus redes sociales, ama la moda y disfruta con ella, no solo cuando la ve los desfiles de alta costura en París sino cuando la viste.

Nacida en Quebec, fue en 1981 cuando inició su carrera discográfica con el disco "La voix du bon Dieu", inaugurando una década de álbumes en francés en la que, además, se proclamó ganadora del Festival de Eurovisión 1988 como representante de Suiza con la canción "Ne partez pas sans moi".

Ahora, la intérprete de "My Heart Will Go On", a sus 51 años, combina su profesión con su pasión por la moda y no duda en pasearse por la ciudad de los rascacielos luciendo fabulosos conjuntos con los que dado una lección de moda.

Primero se presentó vestida al más puro estilo militar con un diseño de pata de gallo firmado por Michael Kors con tocado y botas altas incluido.

Después, se decantó por imitar a la modelo inglesa Twiggy con un conjunto monocromaticos estampado con flores sesenteras en blanco y varios tonos de azules. También se atreve a combinar falda y pantalón en tono rosas

Como colofón optó por una llamativa falda fucsia estampada con maxi flores en blanco, rojo y verde, un modelo asimétrico de gran volumen que combino con un jersey blanco grueso y botas de mosqueteras níveas, un llamativo conjunto que recordaba a Carrie Bradshaw en la serie Sexo en Nueva York.

Esta exhibición de modelos evidencia el cambio de estilo de Céline Dion, autora de "Courage", su primer disco con temas inéditos en inglés, que experimenta desde hace un par de años, después de que se dejara ver en la semana de alta costura de 2017.

Céline Dion no siempre ha sido un icono de estilo, tuvo una época en la que apostaba por prendas excesivas, cuajadas de brilli-brilli, ahora prefiere diseños con carácter, a veces luce modelos imposibles en los que fusiona lo barroco con el minimalismo, no tiene miedo a las mezclas.

Detrás de este cambio están los estilistas Sydney Lopez y el español Pepe Muñoz, encargados de que la cantante acapare todas las miradas y sea un espejo en el que mirarse.

Ambos son responsables de la conversión de que Céline Dion, una de las artistas superventas de la historia, con más de 250 millones de álbumes despachados en todo el mundo, así como una de las más galardonadas, con cinco premios Grammy y dos Óscars de la Academia de Hollywood entre otras distinciones, ahora es una diva con estilo propio.

Con 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, su primer gran éxito en ventas fue el disco "The Colour of My Love" (1993), que incluía la balada "Think Twice", hazaña que superarían trabajos posteriores como "Falling into You" (1996) y "Let's Talk about Love" (1997), que incluía el tema central de la banda sonora original de "Titanic", el citado "My Heart Will Go On".

Tras superar la muerte de su marido René Angéli y su hermano Daniel en 2016 con tan solo dos días de diferencia, además de la de su madre, Thérèse, conocida como "Maman Dion", el pasado mes de enero, Céline Dión luce espléndida, bella como la protagonista de la película animada de Disney "La bella y la bestia", cuya banda sonora le dio fama internacional.