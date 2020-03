México no considera limitar vuelos o cerrar fronteras y puertos por COVID-19

México, 12 mar (EFE).- El Gobierno de México dijo este jueves que no considera restringir vuelos hacia el país o cerrar fronteras y puertos por la pandemia de COVID-19 y apuntó que estas medidas no se justifican ya que no existe evidencia científica que demuestre que así se contenga un brote epidémico.

"(México) no pretende, ni piensa hacer, restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni puertos marítimos", declaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido y en toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión", añadió.

Insistió que esas medidas tampoco ayudan "porque tiene gravísimas consecuencias económicas y sociales" además son contrarias al reglamento sanitario.

El funcionario recordó que México, primeramente, puso atención a los vuelos procedentes de China, pero ahora reforzará sus medidas debido a que recibe vuelos de 10 países afectados.

El miércoles por la noche, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos con la excepción del Reino Unido para prevenir la propagación del coronavirus.

La suspensión entrará en efecto la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días, detalló Trump en una mensaje televisado a la nación desde el Despacho Oval.

ACCIONES, NO POLÍTICA

López-Gatell recordó que en 2009 ante la epidemia de influenza en México hubo confusiones y se pasó directamente de cerrar la movilidad en Ciudad de México a clausurar espacios público en todo el país.

Dijo que los criterios de aquel episodio "estuvieron gobernados por el miedo y la política y no por la técnica", por lo que ahora si existe disciplina se puede construir un esquema ordenado de cancelación o restricción de espacios públicos.

En ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que todas las decisiones que se van a tomar en cuanto a la epidemia tendrán como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos.

"Aquí nada de política, es lo que los señores nos indiquen porque luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera, entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas", afirmó en conferencia mañanera.

MÉXICO SUPERA LOS 10 CASOS

López-Gatell precisó que hasta este día México suma 12 casos, pero ya están estudiando un caso adicional nuevo que sería el número 13 que ya está en cuidado especial y es un hombre de 71 años "que pudiera estar en una enfermedad más avanzada".

Destacó que todos han sido "casos leves, excepto uno que permaneció 24 horas en "atención avanzada" y después de cuatro días fue dado de alta.

El funcionario explicó que existen tres escenarios: importación, dispersión comunitaria y (escenario) epidémico.

México se encuentra en el escenario 1, en el que todavía es posible contener la pandemia a partir del rastreo de contactos. Pero advirtió que "es posible que pasemos al escenario 2" que ya se ha visto en otros países, apuntó.

"En ese punto se aplicarían filtros en escuelas o centros laborales para evitar la propagación del virus», señaló.

Mientras que el paso al escenario 3 cuando los casos se cuentan por miles habrá "otras medidas restricción de congregaciones masivas, como cancelar festivales, ferias, maratones o eventos deportivos, esto se tiene que hacer de manera analizada de acuerdo al riesgo".

Expuso que 8 de cada 10 casos de coronavirus presentarán una "enfermedad leve o tan leve" que no se darán cuenta que están enfermos y dijo que "es importante distinguir entre infección" y enfermedad"

Señaló que las personas que tienen riesgo de complicación por coronavirus son adultos mayores, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y remarcó que quien no pertenezca a los grupos de riesgo registrará "una enfermedad leve y no será indispensable que asista a atención médica".

El funcionario precisó hasta ahora suman más 118.000 casos de coronavirus en el mundo, con 4.292 muertos, mientras que 105 países, la mitad del mundo, tienen al menos un caso registrado de coronavirus.