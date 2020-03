"Onur" aplicó el "picanteo" antes que la liga latinoamericana de Lol

México, 13 mar (EFE).- El argentino 'Onur' (Rodrigo Dalmagro), entrenador de Furious Gaming, equipo de la Liga Latinoamérica (LLA) del videojuego League of Legends (LoL), aseguró a Efe este viernes que antes de que Riot Games quisiera acercarse al 'picanteo', él ya lo aplicaba.

"Antes de que la LLA quisiera cambiar la narrativa al 'picanteo', yo ya lo aplicaba y muchas veces eso me trajo problemas con las empresas a las que representaba porque no encajaba en la narrativa de Riot", aseguró el exestratega de Isurus.

Antes de iniciar el presente Apertura 2020, la LLA cambió de imagen para reflejar la "identidad y pasión latinoamericana", en la que se apostó por un tono más divertido entre los jugadores y los narradores.

'Onur' explicó que esto provoca que se fuercen narrativas y nieguen las orgánicas como el clásico argentino entre Furious e Isurus y que no haya un equilibrio en las transmisiones oficiales en las cuales se van por el 'picanteo' y dejan de un lado lo deportivo.

El entrenador de 32 años aseguró que su exposición en Twitter, en donde cada semana desata polémicas con sus comentarios con críticas a la LLA e incluso a la inseguridad en México, le ha dado un protagonismo que provocó que Furious recibiera críticas por su desempeño deportivo en los canales oficiales de Riot.

"Ahora, por los canales oficiales, la Liga incita una respuesta mía, eso me da a entender que validan mi personalidad en el ecosistema actual", agregó.

El jugador de Counter Strike comentó que tener la personalidad de ser 'políticamente incorrecto' le cerró oportunidades laborales y le trajo problemas y que considera ser así por sus padres, quienes siempre han sido independientes laboralmente.

"Siempre he tenido problemas para guardar mis opiniones y respetar a las autoridades. Quizás eso hable mal de mi inteligencia. Dicen que las personas inteligentes hablan cuando deben hablar, yo lo hago siempre", agregó.

Durante la segunda semana del Apertura 2020, 'Onur' fue una de las notas en la LLA por rapar en un vídeo de YouTube al entrenador de los Azules Esports, el argentino 'MisterG' (Lautaro Ulla), lo que inició la "Liga de los rapados", la cual encabeza el estratega de Furious.

"A la persona a quien hoy debería rapar, y no debería de pasar de este Apertura 2020, es a mi amigo y compañero, el argentino 'Betony' (Martín Bourre), está más pelado que yo y no lo quiere admitir, está más viejo, debería raparse, vivió demasiado tiempo con pelo y no lo debería disimular más", concluyó.