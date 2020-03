Mexicanos acuden al Vive Latino y exhiben escasa información sobre el COVID-19

México, 14 mar (EFE).- El festival Vive Latino se realizó con normalidad este sábado en la capital mexicana a pesar de las críticas, entre medidas de higiene y desinformación de varias de las 40.000 personas que decidieron asistir.

“Yo creo que esta pandemia mundial no tiene los niveles de emergencia que nos están diciendo. Creo que va más allá de nuestro conocimiento... está a nivel de los gobiernos. Yo vivo la vida como la he vivido siempre y no he cambiado nada ante la alerta de pandemia”, dijo a Efe Carlos, uno de los asistentes.

A continuación, Carlos cruzó la puerta de entrada a la XXI edición del festival de rock más importante de Latinoamérica, donde comprobarían no solo su boleto de entrada, sino también su temperatura con un termómetro láser.

Miles de fanáticos del rock acudieron a disfrutar de sus bandas favoritas como Guns N' Roses, The Cardigans, Zoé Unplugged o Babasónicos pese a más de una docena de cancelaciones de los 84 grupos programadas.

Muchos acudieron con mascarilla y atendieron a las recomendaciones de la organización del festival, que indicó en las pantallas gigantes la necesidad de desinfectarse las manos regularmente, toser dentro del codo, no establecer mucho contacto físico o retirarse del recinto ante cualquier síntoma.

Tras acordar con la Secretaría de Salud Pública capitalina que el Vive Latino seguía adelante, unos 92 paramédicos, 10 médicos y 8 carpas sanitarias aseguraron la viabilidad del festival, lo que para algunos miembros del público fue más que suficiente.

“Al final de cuentas es un lugar que está al aire libre y creo que con las medidas que hay de higiene nos cuidamos. Es un riesgo pero no creo que esté tan fuerte”, expresó a Efe Citlali, quien no se pierde nunca el evento.

Diego, otro asistente, añadió que le gustaría “que no hubiese tanto pánico”, ya que “doce casos entre millones no es mucha cosa”.

En realidad, según los datos proporcionados este sábado por la Secretaría de Salud, solamente en México hay ya 41 personas contagiadas, 2.230 en América, de las que 953 se registraron en las últimas 24 horas, y 142.530 casos mundiales.

Las defunciones en todo el planeta ascienden a 5.393.

Diego y Citlali coincidieron en que la organización del festival debería haber habilitado la opción de reembolso para quienes finalmente no pudieron acudir al festival por encontrarse mal o decidieron quedarse en casa ante la posibilidad de un contagio masivo en un lugar tan aglomerado.

#MUERELATINO2020

A pesar de los miles de asistentes, muchos otros se quedaron en casa y Twitter reflejó su frustración por perder el dinero de las entradas o simplemente por querer protegerse a sí mismos y al resto.

En tanto, usuarios se quejaron de que se cancelen eventos en todo el país -y en todo el mundo- y este no, según ellos, por el aporte económico.

Durante gran parte de la tarde, #MuereLatino2020 estuvo en la lista de “trending topics” en México.

“#MuereLatino2020 Increíble que no suspendan el #ViveLatino imagínense más de 70 mil personas reunidas allí, muy mal por el gobierno, prefieren su negocio que la salud de la gente…” publicó un usuario de Twitter.

Además, muchas personas criticaron la decisión de no suspender el Vive Latino mediante el humor, con memes y “hashtags” como #MuereLatino2020 y #VirusLatino2020.

“Alguien va a asistir al #VirusLatino2020? Dicen que el cartel está que te mueres”, publicó otro usuario junto a una imagen del cartel en la que los nombres de los grupos musicales fueron sustituidos por los síntomas que provoca el COVID-19.

AVANZA LA EPIDEMIA

Otros eventos masivos sí se pospusieron, como el festival Pa’l Norte de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, programado para el 20 y 21 de marzo, cuya celebración se aseguró hace algunos días y al final se suspendió este sábado.

A nivel mundial, se han cancelado festivales musicales de la talla del Coachella, que se pospuso hasta otoño.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio este sábado una conferencia de prensa en la que presentó el informe diario de COVID-19 en México, donde dijo que el país todavía está en estadio 1, en la que solo hay casos contagiados importados.

Aún así reconoció que se prevé llegar al estadio 2 “en algún momento cercano”, dependiendo de “la capacidad de trazar las cadenas de transmisión”.

Inés Amarelo