Las peluquerías cerrarán mañana en la Comunidad de Madrid

Madrid, 15 mar (EFE).- Las peluquerías permanecerán cerradas desde mañana en la Comunidad de Madrid, según ha avanzado este domingo en su cuenta de Twitter la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El vicepresidente Ignacio Aguado ha precisado en una entrevista en Telecinco que la decisión de cerrar las peluquerías es del Gobierno de la nación y que Sanidad ha considerado que es un sector que debe estar cerrado en esta alerta sanitaria.

"Son ellos quienes tienen que decidir", ha señalado Aguado al ser preguntado durante la entrevista sobre el anuncio de Díaz Ayuso.

No obstante, las peluquerías "no estaban obligadas a abrir", ha apuntado Aguado.

El vicepresidente madrileño ha hecho una llamada a la "disciplina social y a la responsabilidad individual" para frenar el avance de la pandemia.

"No todo sigue igual. No es una broma. No estamos de vacaciones. Es una alerta sanitaria y la gente debe ser consciente de la gravedad", ha recalcado para añadir que "merece la pena" seguir las directrices de las autoridades sanitarias "para evitar el contagio y para evitar contagiar a las personas mayores y vulnerables".