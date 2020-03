Peruanos varados en aeropuerto mexicano de Cancún piden ayuda humanitaria

Cancún (México) 17 mar (EFE).- Unos 400 peruanos varados en el aeropuerto Internacional de Cancún, Caribe mexicano, por el cierre de las fronteras de su país y la cancelación de vuelos, pidieron este martes a México, ayuda humanitaria y atención médica a personas con condiciones especiales.

Representantes de una aerolínea con la que tenía vuelo programado a Lima, les dijeron que estuvieran listos sobre un vuelo disponible luego que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijera que se preparan para repatriar a los peruanos que no pudieron retornar tras el cierre de fronteras.

En la terminal dos del Aeropuerto de Cancún, donde permanecen la mayoría de ellos, la noticia fue bien recibida pero pidieron que mientras, les otorguen apoyo médico y mejores condiciones para personas vulnerables como una embarazada, personas diabéticas que se han quedado sin medicación e incluso una mujer de 91 años con alzheimer que desde el domingo esperan una respuesta.

A Paula Uchua Bayón, de 91 años, y diagnosticada hace varios años con Alzheimer, sus hijos tomaron la decisión de darle las mejores experiencias mientras su condición médica lo permita y la llevaron a Cancún.

"Hemos estado una semana en Cancún, el paquete turístico culminaba el día lunes y cuando ya vinimos aquí al aeropuerto y nos encontramos con la ingrata sorpresa de que la empresa Interjet, a pesar de que podía llegar a Perú, dentro del plazo, antes de que se cancelen las entradas de las aerolíneas nos dijo que no iban a volar", detalló Efe su hijo Roberto Carlos Valencia Uchuya.

"Mi mamá es una persona adulto mayor, tiene 91 años, es una paciente con Alzheimer y como verán gracias a Dios he podido conseguir una silla, la cual he tenido que pelearme prácticamente porque el aeropuerto en ningún momento quería cederme la silla e inclusive me la querían quitar", comentó.

Agregó que ha pasado una noche con ella durmiendo así sentada, "incomodísima y todas las personas que hemos estado aquí durmiendo en el suelo, incómodos, sin comer, sin beber, la aerolínea no nos ha querido dar mayor ayuda", señaló.

Ricardo Palma Quintana llegó a México a hacer unas pasantías en el club Atlante y club Pioneros como entrenador de fútbol pero solo pudo aprovechar dos días porque la Federación Mexicana de Fútbol suspendió toda actividad deportiva.

"Hemos estado comunicando a raíz de páginas web, chat de messenger y un Whatsapp que habíamos hecho,llegaron compatriotas de Mérida, de la Ciudad de México en autobús porque tenían la preocupación de qué iba a pasar con ellos, y hasta el día lunes ya éramos más de 450 peruanos", señaló Palma Quintana.

Gerald Guaripata Vázquez, de lima Perú es otro de los peruanos varados en Cancún que pide atención médica y mejores condiciones para los adultos mayores.

"Tenemos compatriotas que están con diferentes condiciones médicas, algunos como yo con obesidad mórbida y diabetes, otros con tema de asma, otras personas que están embarazadas, adultos mayores que tienen incluso alzheimer y no tienen su medicación a la mano, tenemos también a personas con epilepsia", relató.

Guaripata expresó preocupación porque "hay un grupo que realmente está en riesgo aquí, porque obviamente estamos desde el domingo en la noche, durmiendo a la intemperie, aquí en el piso helado de este aeropuerto esperando que se nos abra la oportunidad de regresar a nuestro país". EFE