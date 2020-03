"Pero a tu lado", de Los Secretos, un canto al altruismo en tiempos de crisis

Madrid, 20 mar (EFE).- "Ayúdame y te habré ayudado", así arranca el estribillo del tema "Pero a tu lado", uno de los grandes éxitos de Los Secretos, cuyos derechos han sido cedidos para campañas altruistas, quizás para poner en valor el mensaje de una estrofa que la sociedad "debe poner en práctica hoy más que nunca".

"La música tiene esa magia para embalsamar, para olvidar los problemas y sacar una sonrisa ante la adversidad, es lo más democrático que hay, lo más libre y más cercano a la emoción; y con la nuestra tratamos de aportar ese granito de arena tan necesario en estos momentos de psicosis, incertidumbre y tanto miedo", asegura Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos, en una entrevista con EFE.

La canción que escribió Enrique Urquijo en 1995 a su hija recién nacida se ha convertido ahora en la banda sonora de numerosas campañas solidarias, como la de la "Save the Children", una ONG con la que Los Secretos ha colaborado de manera "desinteresada", de ahí que hayan decidido ceder los derechos de este tema y no cobrar "absolutamente nada" por su utilización.

"Son tiempos de solidaridad y no de tonterías. Lo que más necesitamos ahora mismo son gestos humanitarios, de unidad, de conciliación. Cuando me llamaron de 'Save the Children' para pedirnos utilizar el 'Pero a tu lado' para su campaña no dudamos en en aceptar, tanto nosotros como mi sobrina María, que es la verdadera musa de esta canción que escribió mi hermano", señala.

Una canción con un "espíritu independiente" y que "atraviesa el corazón" de la gente, con un tipo de magia que "tardó en aflorar" y cuyo éxito llegó con el paso de los años y "gracias al público", pues cuando la publicaron en 1995 dentro del álbum "Dos caras distintas" no funcionó.

"En realidad el disco en sí fue un fracaso. No nos acercamos ni por asomo a las cifras de ventas de otros artistas del momento y pasamos muy desapercibidos. Eso y que es una canción que empieza muy agudo y a mi hermano le costaba cantarla hizo que no la tocáramos ni una sola vez en los siguientes cuatro años", desvela.

Pero a raíz de ese trágico 1999, año en el que falleció Enrique Urquijo, y sobre todo, desde 2001 cuando la formación publicó un disco de colaboraciones como homenaje al que había sido "el alma" de la formación, el "Pero a tu lado" empezó a fluir "por sí solo".

Tanto que, para los fans de Los Secretos, llegó a convertirse su éxito más importante, más que los míticos "Déjame", "Sobre un vidrio mojado" o "La calle del olvido", entre otros muchos, y todo, según Álvaro Urquijo, "por el mensaje tan maravilloso que llevaba escondido".

"Muchos dicen que es un canto a la tristeza, pero para nosotros es también un canto a la esperanza, a la reconciliación con la vida y con uno mismo. Además maneja un mensaje de forma poética e insinuada de alguien que pide ayuda a un bebé para cambiar: He muerto y he resucitado, mi mundo y mis prioridades han cambiado, si me ayudas estaré ayudándote...", confiesa Urquijo.

Ahora, 25 años después de su publicación, se ha convertido en otra de las bandas sonoras contra el desánimo por el encierro en el que vive actualmente la sociedad por la crisis sanitaria del coronavirus.

Y todo a raíz del vídeo subido hace unos días a la redes, en el que se ve a cada uno de los integrantes de este grupo musical grabándose a si mismos, desde sus respectivas casas e interpretando esta canción, para fusionar después todos los cortes y parecer que la han tocado todos juntos en el mismo estudio.

"Fue una idea inocente con la que pretendíamos homenajear a todos los que están trabajando tanto para cuidarnos: sanitarios, policías, voluntarios... Hicimos la grabación sin el trabajo y la calidad de un disco pero sí con todo nuestro cariño, corazón y simpatía. Es nuestra forma de actuar ante la adversidad, y creo que está dando sus frutos, pues el vídeo lleva 2 800 0000 reproducciones", añade.

La banda madrileña ya está preparando otra sorpresa para sus fans, que verá la luz en los próximos días, además de seguir trabajando en el festival "#Yomequedoencasa" de este fin de semana, pequeños grandes gestos para seguir luchando contra el virus: "Siempre a tu lado, al lado de los que más lo necesitan", concluye Urquijo.

Por Javier López