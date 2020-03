El encierro aviva la inspiración de las estrellas musicales

Madrid, 23 mar (EFE).- El aislamiento por el coronavirus, la falta de contacto físico, el hastío y la esperanza en que todo vuelva pronto a la normalidad avivaron la inspiración de cada vez más estrellas de la música que en los últimos días compartieron canciones con la pandemia como tema.

De Alejandro Sanz a Bono, líder de U2, del español al inglés, del humor a la emoción, la extensión del virus por el planeta hizo que no haya idioma, género musical o enfoque que se mantenga ajeno a la enfermedad y sus consecuencias como motor creativo.

"Una canción ha salido de un corazón exprimido y loco por estar con vosotrxs", escribía Sanz este fin de semana en sus redes sociales al presentar "#ElMundoFuera (Improvisación)", apenas dos minutos y medio de tema inédito en el que, mirando al futuro con tono esperanzador, proclama al piano que "Volveremos a ser como éramos antes".

Sigue así la estela del uruguayo Jorge Drexler, uno de los primeros en ponerle letra a los males del coronavirus al verse afectado por la cancelación de sus actuaciones en Costa Rica.

"Ya volverán los abrazos y los besos dados con calma", "Sonríe, tírale un beso desde lejos y sé cercano" o "la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar, saldremos juntos poniendo codo con codo", son algunos de los versos espontáneos que entonó en un "show" sin público a través de sus redes.

Muy compartidas fueron también las aportaciones del dúo español Camela, quienes modificaron la letra de éxitos como "Sueños inalcanzables ("Escúchame, por favor, quédate en casa / Lava las manos con jabón) o la de "Cuando zarpa el amor".

"Es que le tengo que cambiar la letra al zarpa, si nosotros mismos nos empeñamos en hundir el barco! Cuanto antes lo hagamos bien, TODO EL MUNDO UNIDO...antes nos iremos de vacaciones!! No os dais cuenta?", argumentaba María Ángeles Muñoz en su perfil de Twitter, donde está colgada la adaptación.

Este material se suma a canciones en español de otros géneros que venían encontrando eco en las semanas anteriores, como "La Cumbia del Coronavirus", obra de Mister Cumbia, o el reguetón "Coronavirus" del dominicano Yograngel.

Con mucho humor llegaron recientemente desde México dos aportaciones de Los Tres Tristes Tigres. Por un lado, "El corrido del coronavirus", que acumula más de 2 millones de reproducciones en su perfil de Youtube en poco más de una semana, y una particular reinterpretación de "La Macarena" de Los Del Río.

"Van pocos días de estar en cuarentena / y ya quiero que entren los niños en la escuela" o "Voy a engordarme seguro en cuarentena / porque ya me tragué casi toda la alacena", son algunos de los versos transformados en su "La Cuarentena".

También Neil Diamond decidió modificar los versos de uno de sus clásicos para adaptarlos a los nuevos tiempos, en concreto la parte de la letra de "Sweet Caroline" que dice: "Hands, touching hands / Reaching out, touching me, touching you" ("Manos, manos tocándose / que se encuentran, me tocan, te tocan").

En su lugar, el músico estadounidense canta ahora en su cuenta de Twitter "Hands... washing hands.." ("Manos... manos que se lavan") y "Dont touch me, I wont touch you" ("No me toques, yo no te tocaré").

Desde EEUU llega otra adaptación, la del "hit" de 2004 "Leave (Get Out)" de la intérprete y compositora Jojo, que recurrió a la red juvenil TikTok para reconvertir esa invitación del título a salir de casa por todo lo contrario, "Chill (Stay In)".

No podría pensar la rapera Cardi B que sus exaltados gritos en redes "¡Coronavirus, coronavirus!" se convertirían en la base de una remezcla contagiosa con cada vez más adeptos. Obra del productor neoyorquino iMarkkeyz y bautizada precisamente así, "Coronavirus", se trata de una pieza con ritmo de trap marcado por toses y respiraciones fuertes.

Desde el territorio del hip hop también gana reproducciones la canción del rapero británico Psychs, "Spreadin' (Coronavirus)", una grabación con destellos de humor negro pero que, lejos de tranquilizar el ánimo, dibujo el peor escenario haciendo protagonista al desconcierto actual.

Aunque si hay una aportación desde el ámbito anglosajón que obtiene eco ha sido el nuevo tema que Bono, vocalista y compositor de U2, lanzaba la pasada semana desde Instagram bajo el título "Let Your Love Be Known". En ella canta al piano: "And I can't reach but I can rain / You can't touch but you can sing / Across rooftops".

"Para los italianos que la inspiraron... para los irlandeses... para cualquiera al que este Día de San Patricio le ha pillado en un aprieto y aún así sigue cantando", escribió el músico, quien también tuvo palabras de agradecimiento para "doctores, enfermeras y todos los profesionales en primera línea". "Es a vosotros a quienes cantamos", concluía.

Por Javier Herrero.