Gina Lollobrigida y Raffaella Carrà despiden a la "adorable" Lucía Bosè

Roma, 23 mar (EFE).- Grandes estrellas italianas como Raffaella Carrà o Gina Lollobrigida han encomiado a la actriz Lucía Bosé, fallecida hoy lunes en España a los 89 años, así como otras figuras del mundo del cine, que recordaron sus papeles más memorables.

"Lamento mucho lo que le ha ocurrido a Lucia, fuimos muy amigas", aseguró por teléfono Lollobrigida, de 92 años, al programa de la televisión pública "La vita in diretta".

Bosé ganó el certamen Miss Italia de 1947, imponiéndose a otras concursantes entre las que se encontraba Lollobrigida, quien recordó aquellos años y a aquella joven milanesa "muy ingenua y muy tímida".

"Después nos perdimos un poco de vista pero yo la he seguido mucho porque era una muchacha muy guapa y simpática", rememoró Gina.

También tuvo palabras de afecto Raffaella Carrà, otra artista muy vinculada a España como Bosè, por lo que ambas recibieron en 2018 en Roma la condecoración de la Orden del Mérito Civil.

"Bella, adorable, divertida Lucia Bosè, nos ha dejado y espero que esté en los brazos de Dios. Un gran abrazo a Miguel (su hijo) y a toda su familia. Con afecto", publicó en Twitter la diva.

Otro recuerdo llegó del cineasta Ferzan Ozpetek: "Lucia amada y adorada, que la tierra te sea ligera", escribió en Instagram, junto a una fotografía y el poema "A morte é a curva da estrada" de Fernando Pessoa.

Por otro lado, la Bienal de Venecia la despidió con "gran afecto" y mostró una fotografía de archivo de ella con el que fuera su marido, el torero Luis Miguel Dominguín, en un evento de la Mostra del Cine de 1956.

Asimismo recordó que fue descubierta por Luchino Visconti cuando Bosè trabajaba en una pastelería de Milán: "Usted podría convertirse en un animal cinematográfico", dijo el maestro del neorrealismo a aquella muchacha de 16 años aún ajena al mundo del Séptimo Arte.

También tuvo el reconocimiento de la Fiesta del Cine de Roma, que la acogió en su edición del año pasado y la despidió hoy "conmovida" como "una de las actrices más admiradas del cine italiano".

Y publicó un vídeo de la intervención de la matriarca Bosè en el Festival, cuando presentó sus memorias y recordó, entre carcajadas, algunos de los momentos más sobresalientes de su vida.

La matriarca del clan Bosè presentó entonces en Roma el libro "Lucía Bosé, una biografía", escrito por Roberto Liberatori y en el que repasa toda su vida, desde su infancia en una familia campesina en Milán hasta su ascenso en el mundo del Séptimo Arte.

La actriz habló de su participación en el "Satyricon" (1969) de Federico Fellini, a quien calificó de "adorable", o en "Cela s'appelle l'aurore" (1956) de Luis Buñuel o de su bautizo en España con "Muerte de un ciclista" (1955), de Juan Antonio Bardem.

"La primera vez que me puse ante una cámara pensé 'o me comes tú o te como yo' y dije: 'Te como yo'. Pero una cosa está clara, te doy el 50 %, el otro 50 % me lo quedo para mi, porque quiero vivir una vida, no solo el cine", rememoró la actriz en el evento.

La televisión pública italiana ha preparado una programación especial para homenajear a la musa del neorrealismo y esta noche emitirá "Accadde al commissariato" (1954) de Giorgo Simonelli, una comedia romana junto a figuras de la talla de Alberto Sordi.