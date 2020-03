Los pinitos musicales de la matriarca de una larga estirpe de cantantes

Madrid, 23 mar (EFE).- Reconocida actriz y figura pública de gran eco mediático, Lucía Bosé dio pruebas en vida de una vena humanística que la llevó ocasionalmente a relacionarse con otras artes, incluida la música, donde hizo sus pinitos más allá de ser la matriarca de una larga estirpe de artistas.

A través de plataformas de audio como Spotify, es posible escuchar algunos de esos escarceos musicales de la que fuera madre de Miguel Bosé, abuela de Bimba Bosé y bisabuela de Dora Postigo, quien acaba de dar sus primeros pasos como autora e intérprete.

"Tú me preguntas que cuántos amantes he tenido y cómo me descubrieron. Yo te digo que cada uno descubre la luz y siente su miedo, pero mi parte más pura ha sido el beso", recita en "Una pequeña abeja enfurecida" (2012), el disco en el que su compatriota Giovanni Nuti cantaba a la poetisa Alda Merini.

Fue Bosé quien se encargó de traducir personalmente y adaptar al castellano las poesías-canciones nacidas de la colaboración entre ambos artistas, sobre todo por la especial afinidad que sentía por aquella escritora.

"Tengo el placer de presentaros a Alda Merini, 'la más grande poetisa italiana del 900'. Hemos nacido el mismo año, 1931, y en la misma ciudad, Milán. En separarnos se ha encargado la vida. Nunca la he conocido personalmente, pero siempre he amado muchísimo sus versos y sus vivencias, simples y extraordinarias", dejó escrito en las notas del álbum.

La que fuera protagonista de "Muerte de un ciclista" además puso su voz para algunas de las piezas, como la inaugural "El beso" o "El flautista de Hamelin", y volvió a hacerlo en directo en espectáculos como el ofrecido junto a Nuti en el festival La Mar de Músicas de Cartagena (Murcia) de 2011.

"Si me preguntan cuáles son los orígenes de mis versos, yo respondo: me basta con sumergirme en mi alma para ver el universo. Todos me miran con ojos de desprecio. Desconocen los nombres de mis escritos sobre las paredes. Desconocen que son mensajes de los ángeles para celebrar las lágrimas que he vertido para ti", lee en el tema "El beso", versos que parecieran escritos para ella.

Más allá de ese álbum, la actriz también participó en el álbum coral dedicado a Vainica Doble, "A la manera de Vainica Doble" (2017), cantando "No Hay cosa tan sabrosa como vivir de limosna" y "A la sombra de un banano", corte en el que compartió protagonismo con Paco Clavel.

Aunque de manera indirecta, su huella en el mundo de la música ha sido probablemente más honda, como demuestra el hecho de que tantos músicos, de Alejandro Sanz a Pablo Alborán, pasando por Raphael, hayan querido despedirse de ella tras el anuncio de su fallecimiento.

El fuerte influjo que desplegó sobre su entorno caló especialmente en su hijo Miguel, una de las grandes figuras de la música en español, a pesar de que, tal y como este reconoció, nunca llegó a escribirle un tema a su progenitora.

Él trató de compensar esa falta el pasado año al dedicarle a su madre y a todas las madres la canción "Te amaré", aprovechando su inclusión en un cortometraje titulado "Sin ti", del cineasta Luis Mandoki.

De la especial relación que guardaba con ella, Bosé recordó entonces: "Mi mejor recuerdo es cuando mi madre me dijo: 'Vete de aquí', y me señaló la puerta. Fue el momento de decir 'ya es hora de que empieces tu vida'. Fue el mejor momento, porque atravesé la puerta. Empecé a volar y aquí estoy".

Por Javier Herrero